Военный закрыл полумиллионный долг в Новосибирской области

25-летний военнослужащий из Черепановского района, участвующий в СВО, оплатил задолженность. Он погасил сразу 18 исполнительных производств на общую сумму 470 тысяч рублей.

В ФССП по Новосибирской области отметили, что военнослужащий сперва уклонялся от оплаты задолженности. Должник не проживал по адресу регистрации, поэтому приставу пришлось искать его.

Однако вскоре он вышел на связь через «Госуслуги». Там он подал заявление о приостановлении производств, так как участвует в СВО. Его заявление было удовлетворено. Не так давно уже его мама обратилась с просьбой единовременно закрыть долги. Ей выдали квитанции на оплату. В течение нескольких дней женщина оплатила долг.

— Как только деньги распределили взыскателям, исполнительные производства в отношении гражданина окончили фактическим исполнением требований, указанных в исполнительных документах, — говорится в сообщении ФССП.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина оплатил долг по алиментам, чтобы улететь в отпуск из Новосибирска.