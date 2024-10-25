Консервации не будет: мэрия Новосибирска планирует зимой возобновить работы на станции «Спортивная»

Мэрия Новосибирска опровергла информацию о том, что строительство станции метро «Спортивная» будет приостановлено в зимний период. По заверениям властей города, работы, связанные с обеспечением безопасности движения поездов и работы, связанные с сохранностью материалов и ранее смонтированного оборудования, возобновятся после заключения муниципального контракта.

— В зимний период не могут выполняться только те работы, которые связаны с риском поломки оборудования (согласно паспортов заводов-изготовителей) или с нарушением технологии монтажа при низких отрицательных температурах, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

В городской администрации добавили, что консервация объекта проводится при прекращении работ или их приостановке более чем на шесть месяцев.

— Работы на станции планируется возобновить до истечения указанного срока, — заверили в департаменте.

При этом, сроки сдачи объекта власти города не уточняют. Редакция Infopro54 направила в мэрию запрос.

Строительство станции «Спортивная» началось в 2019 году. Тогда был разработан первый проект, который прошел госэкспертизу. Ввод станции в эксплуатацию был намечен на 2022 год, к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. После того, как чемпионат был перенесен в другой город, даты открытия станции постоянно переносились. В мэрии города неоднократно отмечали, что строительство объекта велось с отклонениями от проекта. В июле 2024 года мэрия продлила разрешение на строительство станции до 24 декабря 2024 года. В августе 2024 года власти города в одностороннем порядке расторгли контракт с подрядчиком — компанией «СпецТрансСтрой». Недавно мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что в декабре 2024 года муниципалитет планирует отправить документацию по станции метро «Спортивная» на очередную госэкспертизу.

Ранее редакция сообщала, что китайская компания готова строить метро в Новосибирске. Компания компания China Railway Tunnel Group (CRTG) заинтересовалась не только строительством метрополитена, но и строительством новой взлётно-посадочной полосы аэропорта Толмачево и Южного транзита.