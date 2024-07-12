Новосибирская область планирует занять 13,5 млрд рублей на облигационном рынке

Антикоррупционную проверку проходит приказ об утверждении решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Новосибирской области 2024 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Документ опубликован на портале «Электронная демократия».
Согласно документу, общий объем эмиссии облигаций составит 13,5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей (общее количество облигаций — 13,5 млн штук). Срок обращения бумаг — почти 5 лет (1 820 дней). Размещение будет проводиться путем открытой подписки в ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». Начало размещения — 23 августа 2024 года. Генеральным агентом выпуска является АО «Газпромбанк».
Отмечается, что каждая облигация имеет 20 купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 57 дней. Длительность купонных периодов со второго по девятнадцатый составляет 91 день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 125 дней.
В середине июня национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило Новосибирской области кредитный рейтинг на уровне «АА(RU)». Кредитный рейтинг четырёх выпусков облигаций региона, находящихся в обращении, также подтвержден на уровне «АА(RU)».
Ранее редакция сообщала, что депутатам предложили выбирать между амбициями и исполнением бюджета по расходам в Новосибирске. Регион уже несколько лет не успевает освоить все средства, заложенные в расходной части бюджета.
Фото Infopro54, автор- Ростислав Нетисов
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