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Новосибирская область займет в банках 5 млрд рублей

  • 06/10/2024, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Новосибирская область займет в банках 5 млрд рублей
Регион объявил торги на открытие возобновляемых кредитных линий.

Минфин Новосибирской области впервые в 2024 году разместил 10 контрактов на привлечение возобновляемых кредитных линий с лимитом задолженности до 500 млн рублей. Стоимость контрактов от 50 до 215,6 млн рублей, срок кредитных линий — от 183 до 787 дней

Ставка по кредиту — ключевая ставка Центрального Банка России плюс надбавка, установленная государственным контрактом (не более одного процента годовых).

Цель предоставления кредита — финансирование дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств региона.

— С начала года в бюджет поступило 199 млрд доходов, из них 173 млрд — собственные доходы, По доходам план выполнен на 67%, — сообщал на оперативном совещании 30 сентября министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко. — Расходы профинансировали в размере 210 млрд рублей или 61% от плана. Дефицит по итогам 9 месяцев ожидается около 5 млрд, если будут выбраны все лимиты по расходам.

По данным Минфина, на 1 сентября госдолг Новосибирской области составлял 68 млрд рублей. Из них 38,6 млрд приходилось на бюджетные кредиты, 29,4 млрд на облигации. Кредитов от банков у региона не было. На 1 сентября у области были заключены госконтракты на предоставление кредитных ресурсов с ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Газпромбанк».

Ранее редакция сообщала о том, что в сентябре ключевая ставка ЦБ была повышена до 19%. Эксперты не исключали, что до конца года она может вырасти до 20%. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Финансы Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : торги СоцПост кредитная линия


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