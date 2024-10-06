Новосибирская область займет в банках 5 млрд рублей

Минфин Новосибирской области впервые в 2024 году разместил 10 контрактов на привлечение возобновляемых кредитных линий с лимитом задолженности до 500 млн рублей. Стоимость контрактов от 50 до 215,6 млн рублей, срок кредитных линий — от 183 до 787 дней

Ставка по кредиту — ключевая ставка Центрального Банка России плюс надбавка, установленная государственным контрактом (не более одного процента годовых).

Цель предоставления кредита — финансирование дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств региона.

— С начала года в бюджет поступило 199 млрд доходов, из них 173 млрд — собственные доходы, По доходам план выполнен на 67%, — сообщал на оперативном совещании 30 сентября министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко. — Расходы профинансировали в размере 210 млрд рублей или 61% от плана. Дефицит по итогам 9 месяцев ожидается около 5 млрд, если будут выбраны все лимиты по расходам.

По данным Минфина, на 1 сентября госдолг Новосибирской области составлял 68 млрд рублей. Из них 38,6 млрд приходилось на бюджетные кредиты, 29,4 млрд на облигации. Кредитов от банков у региона не было. На 1 сентября у области были заключены госконтракты на предоставление кредитных ресурсов с ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Газпромбанк».

Ранее редакция сообщала о том, что в сентябре ключевая ставка ЦБ была повышена до 19%. Эксперты не исключали, что до конца года она может вырасти до 20%.