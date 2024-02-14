Суд оправдал экс-главу Новосибирского района Василия Борматова

Сегодня, 14 февраля, Центральный районный суд Новосибирска оправдал бывшего главу Новосибирского района Василия Борматова. Он

— Оправдан за отсутствием в деянии состава преступления, — сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Василий Борматов в 2012 году был назначен на должность первого заместителя главы администрации Новосибирского района, в 2013 избран главой района сроком на 5 лет. В 2018 году он вновь выдвинул свою кандидатуру. Жители Новосибирского района вышли к зданию регионального парламента с пикетом против его переназначения на пост главы местной администрации. Борматов снял свою кандидатуру с голосования на конкурсной комиссии за день до выборов.

Позже стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Борматова по статье «Халатность». По версии следствия, из-за действий обвиняемого была сорвана программа расселения ветхого и аварийного жилья в городе Оби. На момент передачи дела в суд (февраль 2020 года— Ред.) озвучивался ущерб в 30 млн рублей. Повторно дело начали рассматривать с августа 2021 года.

Ранее редакция сообщала, что государство заплатит новосибирскому банкиру 24 млн рублей за незаконное преследование.