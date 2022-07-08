Новосибирские бренды одежды. Истории с продолжением…

Расширяя горизонты

— Весной 2022 года нас пригласили на Неделю моды в Дубае, которая была организована на очень высоком уровне — с участием представителей правительства страны, медийных персон, а также публики, связанной с миром моды. Мы единственные из России представляли детскую коллекцию, а всего в нашей номинации «Лучший детский дизайнер» — 7 участников из разных стран: Грузия, Филиппины и т.д. Совершенно неожиданно мы выиграли в номинации, — рассказала Infopro54 директор ООО «ПК Палома» Наталья Житина.

Собеседник редакции поясняет, что познакомилась с представителями приглашающей стороны в ноябре 2021 года, когда новосибирцы приезжали в Дубай в составе бизнес-миссии на выставку легкой промышленности с коллекцией нарядных платьев для девочек. После этого последовало приглашение на Неделю моды.

— После победы в номинации мы получили приглашение выставить свою продукцию в крупной местной сети. Хочу подчеркнуть, что это не сиюминутный результат, а следствие долгой кропотливой работы на репутацию. Потенциальные партнеры изучали нас несколько месяцев, наблюдали за результатами нашей работы — и сейчас мы обсуждаем условия сотрудничества, — комментирует Наталья Житина.

По ее словам, компания очень много сил потратила на продвижение на внутреннем рынке и в 2021 году приняла решение попробовать силы в зарубежных странах.

— В России наша продукция не очень востребована. Нарядные платья для девочек относятся к нишевым товарам, спрос на которые невысок и слабо растет. В том числе из-за низкой покупательной способности населения. Когда мы проводили мониторинг спроса в Дубае и опрашивали потенциальных покупателей, то европейские мамы уверенно говорили, что в год покупают дочкам не менее 3 новых платьев: на Рождество, день рожденья и еще какой-нибудь праздник. Многие арабские мамы делают такие покупки чуть ли не на каждый праздник — это другая культура потребления, — комментирует Наталья Житина.

Сейчас собственники «Палома» изучают возможность открытия бизнеса в ОАЭ. Причем речь идет не только о продаже продукции, произведенной в России, но и о создании полноценного пошивочного производства, работающего на экспортные рынки.

— Бизнес-среда там более удобная, чем у нас в России. Там проще найти рабочую силу, быстрее поступают заказанные ткани — и стоят они дешевле, чем при поставках в Россию, гораздо выше спрос, — перечисляет Наталья Житина.

Здоровые амбиции

Новосибирский дизайнер Настя Полунина в конце июня представила свой бренд одежды на Московской неделе моды. Как пояснили организаторы мероприятия, оно дало возможность заявить о себе сотням талантливых дизайнеров из десятков регионов страны.

В дни Московской недели моды в центре столицы работали 5 маркетов, объединившие 225 марок одежды, обуви и аксессуаров — тоже из различных регионов России. Был открыт профессиональный B2B-шоурум в Гостином дворе с участием модных брендов и 200 байеров из 40 городов России, Белоруссии, Казахстана и Вьетнама. Онлайн-трансляция показов велась на 120 сайтах российских и международных СМИ и в соцсетях, за 7 дней к ней присоединились почти 3 млн зрителей.

— Polunina — это история обо мне как о художнике. Я одновременно создаю картины и делаю одежду. Наша одежда — о разумном потреблении. Она со смыслом и надолго. Второй сезон бренд использует материал из переработанного пластика, становясь чуть ближе к спасению планеты, — так прокомментировала Настя Полунина философию своего бренда. — Что касается коллекции, представленной на Московской неделе моды, то это коллекция принтов с арканами, в которой отражена тема соединения с собой. Считаю, что одежда может быть ресурсной, через принт можно передать определенный смысл. Это становится основой единения между человеком и одеждой. Познавать новые грани — ценная потребность в наше время.

При этом она отметила, что участие в маркете Московской недели моды — хорошая история для маркетинга бренда, так как его ценность возрастает.

Комментируя сложности, с которыми ей приходится сталкиваться в настоящее время, Полунина подчеркнула, что ключевая проблема — увеличение срока поставки тканей.

— Пул дизайнеров, которые производят уникальную вещи, в Новосибирске небольшой. У Насти Полуниной стильная городская носибельная одежда, выстроенная со смыслом коллекция. По ценовому параметру она заходит на достаточно сложный и конкурентный люксовый рынок, поэтому у ее потенциальных покупателей есть выбор: купить одежду у молодого дизайнера или в Lukse, — комментирует Наталья Житина. — То, что она участвует в федеральном мероприятии, на мой взгляд, говорит о ее уверенности в себе, своем бренде, который соответствует заявленному уровню мероприятия. Это однозначно будет способствовать продвижению бренда.

Сложно, но можно

Наталья Житина считает, что местные производители сегодня не очень активно продвигают свои бренды на международном рынке, так как понимают, что работать с экспортом крайне сложно.

— Это контракты, таможня, дорогие и муторные экспортные доставки, валютный контроль. Если бы мы могли продавать миллиардные проекты в плательном эквиваленте и получать маржинальность в 300%, то никаких вопросов — мы все могли бы оплатить. Но при нынешней маржинальности российского легпрома единицы смогут нести такие расходы. Кроме того, у нас не так много уникальных производителей, которые пользовались бы высоким спросом за границей. Там нет дефицита, который могла бы закрывать именно наша швейная промышленность, — комментирует эксперт.

По ее наблюдениям, сейчас отрасль легкой промышленности в России разделилась на 3 класса. Первые — это дизайнеры, работающие для души, творчества и предлагающие товар с высокими ценами, вторые работают на массовку, третьи пытаются развиваться по классическому пути: вкладываются в собственные бренды, обучают персонал.

— Сейчас лучше всех живут те компании, которые производят продукцию для торговых центров класса Б. Они закрывают массовый спрос, платят зарплату, аренду, налоги. Им на выставки ездить не нужно, так как деньги приносят посетители ТЦ. Производители товаров для маркетплейсов недалеко ушли от этой категории, — рассуждает Наталья Житина. — Почти все игроки рынка работают в нише женской одежды. Кто-то выходит на рынок спецодежды, где тоже много денег, но здесь нет недель мод.

Международный fashion-эксперт, основатель «Высшей школы стилистики» в Новосибирске, член президиума и руководитель комиссии по развитию индустрии моды в НОО «ОПОРА РОССИИ» Надежда Исхакова вспоминает, что за последние 10 лет количество новосибирских дизайнеров, производителей, добивающихся успеха на российском и международном рынке, не увеличивается.

— С одной стороны, в регионе довольно много компаний, которые в принципе не смотрят в эту сторону. Они работают, производят качественную продукцию, создают коллекции, но не включают в свой ежегодный рацион имиджевую составляющую в виде участия в неделях моды, различных премиях, которые позволяют выстраивать грамотную репутационную историю бренда. Хотя практика показывает, что показать себя и даже занять призовые места вполне возможно не только крупным известным компаниям, — рассуждает Исхакова. — С другой стороны, работа над продвижением бренда очень сложная. Не нужно обольщаться быстрым успехом. Здесь требуется много временных и финансовых ресурсов. Как правило, руководители новосибирских брендов настолько погружены в текущие процессы, что не могут выделить время и финансы для формирования заявки на участие в мероприятии, подготовку коллекции, качественную организацию показа.

В то же время собеседница редакции констатирует, что в долгосрочной перспективе все эти инвестиции в продвижение играют положительную роль с точки зрения выстраивания истории бренда. Об этом свидетельствует мировой опыт взаимодействия брендов с разными активностями, в том числе неделями моды.

— Участие в таких мероприятиях — это обязательная программа, если бренд хочет громко и широко заявить о себе, — уверена Надежда Исхакова.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские производители одежды хотят зайти в торговые центры.