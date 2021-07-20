Рекламодателям

Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции

  • 20/07/2021, 17:22
Сибирь – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предложил выгодные условия общения на отдыхе в Турции.

Это направление стало самым популярным у клиентов компании. При звонках из Турции в Россию на номера Tele2 минуты будут расходоваться из пакета, включенного в тариф.

Новости компанииTele2 проанализировала активность клиентов в международных поездках с начала июля 2021 года. Самым популярным заграничным направлением для путешествий в этот период стала Турция. В топ-10 стран вошли Белоруссия, Украина, Казахстан, Киргизия, Абхазия, Китай, Черногория, Кипр, Германия. Страны СНГ традиционно в числе популярных – их жители работают в России и уезжают домой на летние каникулы, где продолжают пользоваться связью Tele2.

Компания расширила географию стран, где доступны выгодные условия международного роуминга. С 15 июля 2021 года в поездках в Турцию и Испанию минуты при звонках на номера Tele2 России будут расходоваться из пакета, включенного в тариф. Звонки на остальные номера будут оплачиваться согласно тарифам международного роуминга. Специальное предложение действует на ряде тарифов линеек «Мой онлайн+», «Премиум», «Мой бизнес L» и «Мой бизнес XL». Напомним, что в широкий список стран, где действуют эти условия, также входят: Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория и Чехия.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«В путешествиях наши клиенты хотят всегда оставаться на связи, и Tele2 дает им эту возможность. После возобновлениям авиасообщения между Россией и Турцией мы увидели рост популярности этого туристического направления. Поэтому расширили географию специального предложения, которое позволяет в роуминге использовать для звонков на номера Tele2 Россия минуты из домашнего пакета. Наши клиенты делятся впечатлениями о поездке с родными и близкими, звоня домой без дополнительных трат. Теперь можно просто наслаждаться путешествием, а о связи позаботится Tele2».

Накануне поездки Tele2 рекомендует своим клиентам воспользоваться предложениями, которые помогут сэкономить на связи за границей. Клиенты настолько привыкли к мобильным приложениям, мессенджерам и социальным сетям, что не готовы ограничивать себя в доступе к ним за рубежом. Опция «Безлимитный интернет за границей» позволяет свободно пользоваться услугами передачи данных в путешествиях. Особенность услуги в том, что абонентская плата списывается со счета только в случае выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата не взимается. Когда в путешествии нужно оставаться на связи 24/7 и часто отвечать на звонки, будет полезным подключить опцию «Разговоры без границ». Для туристов, кому важно быть онлайн даже в дороге, доступны услуги роуминга на воздушных и морских круизных судах.

Перед поездкой за рубеж, оператор советует также отключить переадресацию звонков командой ##002#, чтобы не платить за переадресованные вызовы по тарифам роуминга. Проверить баланс в путешествии можно с помощью команды *105#, пополнить счет – в мобильном приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора, бесплатный номер справочной службы в зарубежных поездках +7-951-520-06-11.

С подробной информацией о предоставлении услуг международного роуминга можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».

Фото пресс-службы компании

834

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : сотовый оператор роуминг новости бизнеса Tele2


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В Томской области ввели двухнедельный запрет на мероприятия на открытом воздухе

19/07/2021, 17:31

«АльфаСтрахование» завершила поглощение красноярского страховщика

18/07/2021, 13:03

В регионах Сибири создали штабы по газификации

15/07/2021, 14:33

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Работодатели из турбизнеса испытывают жесткую нехватку персонала

Все материалы
Лента новостей

Завершена пятая стадия надвижки пролётного строения на площадке строительства четвертого моста

20/07/2021, 18:00

В Новосибирске продают студию латиноамериканских танцев

20/07/2021, 17:02

Группа «ВИС» и Газпромбанк подписали кредитное соглашение по ГЧП-проекту создания сети поликлиник в Новосибирске

20/07/2021, 16:25

«Обувь России» займется производством детской обуви под брендами Universal Studios Limited

20/07/2021, 15:41
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Анна Трифонова: «Продажник приходит в компанию, а уходит от руководителя»
16/07/21, 9:14

Новости компаний

Ипотека Россельхозбанка стала в 2 раза более востребованной

20/07/2021, 16:19

Сайт Банка «Левобережный» вошел в топ-50 самых посещаемых банковских порталов

20/07/2021, 15:52

Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Новосибирске

20/07/2021, 15:36

Apple Pay теперь доступен держателям карт «Мир» ВТБ

20/07/2021, 14:34

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

В Новосибирске ужесточат контроль за сточными водами

За год спрос на сотрудников в сфере образования в Новосибирске вырос почти в 2 раза

За полгода в регионе сорвались более 120 контрактов на капремонт

Экс-директор МКУ «Калининский» вернулся из-под стражи

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

В Сибири уже более 10 тысяч квартир построено с помощью счетов-эскроу

Конкуренция за вторсырье набирает обороты

Страховки от несчастного случая выходят на первое место по популярности в Сибири

Новосибирские МФО выдали займы почти 26 млрд рублей

Политика

Выборы 2021

Бердск: единороссы спрятались, «бойковцы» активизировались

Виктория Абрамченко может стать куратором Сибирского Федерального округа

Избирательная кампания: есть риск наткнуться на спойлеров

Избирком оптом регистрирует кандидатов

Коалиция «Новосибирск 2020» смещается в Бердск

Недвижимость

Новости Новосибирска

Около метро «Октябрьская» появится отель с бизнес-центром

За полгода в регионе сорвались более 120 контрактов на капремонт

Под завершение долгостроя на Богаткова застройщик уже получил 5 новых участков

Застройщики Новосибирска притормаживают старт новых проектов

ЖСК со скандальным долгостроем в центре города — банкрот

Технологии

Финансы

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон в Сибири будет развивать сеть с Huawei

Международный сервис-провайдер откроет в Новосибирске тестовую зону промышленного интернета вещей

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Новосибирске

В новом ЖК Новосибирска протестируют пилот с элементами «умного дома»

МТС, МФТИ и СКОЛКОВО приглашают в магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе» бакалавров из Новосибирска

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Документы по третьему этапу дороги Новосибирск – Ярково ушли на экспертизу

Каршеринг «Делимобиль» предложит в Новосибирске аренду фургонов

Медицина

Новости Новосибирской области

Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона» тоже испытают на подростках

В Новосибирске снова отменили профосмотры и диспансеризацию

В Новосибирск поступили более 25 тысяч доз вакцины от коронавируса

Новосибирские медцентры призывают использовать механизмы ГЧП

Авто

Новости Новосибирской области

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

Туризм

Туризм

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы привитых россиян

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Два популярных городских пляжа будут закрыты еще неделю

Центр «Сибирь-Хоккайдо» займется внутренним туризмом

Общество

Новости Новосибирска

Завершена пятая стадия надвижки пролётного строения на площадке строительства четвертого моста

Группа «ВИС» и Газпромбанк подписали кредитное соглашение по ГЧП-проекту создания сети поликлиник в Новосибирске

В Новосибирске вложат несколько миллиардов рублей в водоочистку

Жители Октябрьского района требуют за взрыв на АГЗС 9 млн рублей

VIP-club объединяет несколько поколений

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска