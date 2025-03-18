Нефтебазу «Красный Яр» обязали выплатить 78 млн рублей за загрязнение Оби

Арбитражный суд Новосибирской области принял решение взыскать с АО «Нефтебаза «Красный Яр» 78,24 миллиона рублей.

Исковое заявление от представителей Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора к компании поступило в ноябре прошлого года . В иске говорилось, что ответчик в ходе своей деятельности причинил вред водному объекту. Это было выявлено в ходе проверки, проведенной ведомством.

В решении суда отмечается, что через организованный выпуск сточных вод ответчика происходит фактический сброс сточных вод в реку Обь, при этом концентрация вредных веществ в них превышает допустимые значения.

— Документально факт превышения концентраций вредных (загрязняющих) веществ в сточных водах, поступающих в р. Обь через организованный выпуск АО «Нефтебаза «Красный Яр», подтверждается, — указано в материалах дела.

По данным сервиса Контур Фокус, АО «Нефтебаза «Красный Яр» создано в 2006 году. В 2016 компания признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство. Общая сумма долгов предприятия на тот момент составляла около 1,2 миллиарда рублей. Процедура банкротства в компании не завершена до сих пор. Разрешение на пользование водным объектом у нефтебазы действовало до июля 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что суд закрыл нелегальную газовую заправку в Новосибирске. Она работала без лицензии и регистрации.