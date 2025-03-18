Прокуратура Новосибирска не нашла нарушений в КРТ на месте ЦУМа

Жители города обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность согласования проекта комплексного развития территории на месте ЦУМа. Однако в надзорном ведомстве не нашли оснований для принятия каких-либо мер.

Проект высотной застройки в центре Новосибирска вызывает критику у горожан и ряда экспертов. Они считают, что при его разработке не были учтены устаревшие коммуникации, которые могут не выдержать нагрузки. Кроме того, жители города обеспокоены судьбой ЦУМа — здания, имеющего историческую ценность, которое планируют снести.

Также горожане опасаются, что после возведения высотки на дорогах появятся дополнительные пробки, а социальные объекты не смогут справиться с нагрузкой.

— Исходя из объема жилищного строительства, участие застройщика в создании объектов социальной инфраструктуры соответствует установленным требованиям, — цитирует ТАСС ответ прокуратуры.

В ведомстве отметили, что учитывая проект планировки и строящиеся дома, территория полностью соответствует всем необходимым нормам по обеспечению объектами социальной инфраструктуры.

Ранее редакция сообщала о том, что ЦУМ в Новосибирске пойдет под снос. Согласованы условия КРТ по проспекту Димитрова.