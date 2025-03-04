Суд закрыл нелегальную газовую заправку в Новосибирске

Ленинский районный суд Новосибирска вынес решение о приостановке деятельности автомобильной газозаправочной станции на три месяца. Причиной стали многочисленные нарушения, включая работу без лицензии и регистрации.

— Постановлением суда ООО «ТИС» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий), назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток в части эксплуатации опасного производственного объекта – Станция автогазозаправочная, расположенная по адресу: г. Новосибирск, пер.2-й Экскаваторный, зд.33/2», — говорится в сообщении судов общей юрисдикции по региону.

Согласно материалам дела, в январе прокуратура, МЧС и Ростехнадзор провели совместную проверку, в результате которой были выявлены многочисленные нарушения. Выяснилось, что АГЗС осуществляла свою деятельность без регистрации в Едином государственном реестре опасных производственных объектов и без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Кроме того, у организации не было информации о том, что штат работников опасного производственного объекта укомплектован в соответствии с установленными требованиями. На заправке работали сотрудники, не имеющие необходимой квалификации.

В ходе судебного заседания директор ООО «ТИС» признал свою вину. Он также сообщил, что на момент проверки колонка не использовалась, а баллоны были наполнены кислородом для проверки их работоспособности и исправности, так как работы по их установке ещё не были окончательно приняты от подрядчика.

— Срок приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления эксплуатации агрегатов, объектов или сооружений. Постановление не вступило в силу и подлежит немедленному исполнению, — добавили в пресс-службе Управления судебного департамента по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что нелегального торговца бензином осудили в Новосибирске. Нарушитель сбил полицейского, когда пытался скрыться от проверки.