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В Новосибирске отремонтируют 12 километров контактной сети трамваев и троллейбусов

  • 04/02/2025, 17:30
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске отремонтируют 12 километров контактной сети трамваев и троллейбусов
Ранее ее состояние раскритиковал депутат горсовета Андрей Гудовский

В мэрии Новосибирска прокомментировали критику депутатов горсовета по поводу обновления троллейбусного и трамвайного парков. Напомним, ранее в интервью Infopro54 председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения горсовета, депутат Андрей Гудовский отмечал, что изначально был против покупки электробусов на автономном ходу.

— Во-первых, мы не понимаем, как долго будут эксплуатироваться эти троллейбусы. Помните, были ситуации, когда они вставали на улицах, где был высокий уровень воды? Сколько будут работать аккумуляторные батареи? Сколько будет стоить их дальнейшая замена? Грубо говоря, мы сейчас устраиваем на себе эксперименты. Это неправильно. Во-вторых, мы купили троллейбусы, но забыли о сетевом хозяйстве. Я имею в виду контактную сеть, трансформаторные будки. Между тем сеть в Новосибирске изношена почти на 100%. Еще 2-3 года назад ее замена оценивалась почти в 1 млрд рублей. Примерно столько же нужно на реконструкцию трансформаторных будок. Почему-то об этом мы не подумали. Да, в моменте мы повысили качество транспортного обслуживания населения, но не в перспективе. В городе пока нет даже программы по модернизации сети и трансформаторных будок, —  говорил Гудовский.

Этот вопрос он также поднимал на минувшей неделе на комиссиях горсовета, где заслушивался отчет заместителей мэра и глав администраций районов города об итогах работы в 2024 года.

Между тем, в мэрии Новосибирска сообщили, что поставка новых троллейбусов позволила продлить маршруты в отдаленные микрорайоны города. Благодаря этому в 2024 году получилось увеличить объем перевозки на 23 %, пишет Сибкрай.ru со ссылкой на ответ, полученный из муниципалитета. Парк троллейбусов пополнился на 258 машин, которые сегодня развозят новосибирцев на 11 из 14 троллейбусных маршрутах. Благодаря сотрудничеству с ООО «БКМ Сибирь» обновлено 40 % трамвайного парка.

Что касается ремонта контактной сети, то первый вице-мэр Иосиф Кодалаев в ходе своего отчета признал, что отдельной программы для этого нет, работа ведется «лоскутными методами». В мэрии также опровергли большой процент износа сети. По данным муниципалитета, протяженность контактной сети троллейбуса в Новосибирске составляет 253,6 километра, ее средний износ —  50 %, по некоторым участкам —  до 80 %. Сеть трамваев 158 километров, ее износ в среднем 60 %, по отдельным участкам —  до 80 %.

В муниципалитете утверждают, что в столице Сибири ежегодно проводится ремонт контактной сети, не менее чем на 10 километрах, а в планах на 2025 год ремонт отдельных участков общей протяженностью 12 километров.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Ключ-Камышенского плато жалуются на переполненный общественный транспорт.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Власть Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : общественный транспорт Контактная сеть депутат Горсовет


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