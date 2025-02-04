Доля крупнейших новосибирских компаний в налоговых платежах размывается

За 2024 год на территории Новосибирской области в бюджеты всех уровней было собрано 441 млрд налогов. На 71,8 млрд больше, чем годом ранее. Из них 133,6 млрд перечислено в федеральный бюджет, 311,7 млрд — в областной, и 38,5 млрд — в городской бюджет. Об этом сообщил Минфин региона.

При этом, судя по данным, приведенным ведомством, доля крупнейших налогоплательщиков в общем объеме налоговых платежей, размывается. В 2024 году топ-10 компаний заплатили налоги в размере 62,1 млрд рублей. Для сравнения, в 2023 году 68,7 млрд, в 2022 — 68 млрд.

В платежах в федеральный бюджет лидеры занимают 14,2% — 18,9 млрд. Для сравнения, в 2023 году 20,8%, а в 2022 — 26,2%. В списке крупнейших плательщиков в этой категории:

ООО «Компания БКС»,

ГК «Феррум»,

АО «Аэропорт Толмачево»,

ООО «Восточная техника»,

ООО «СДЭК-Глобал»,

ООО «Элтекс»,

АО «Региональные электрические сети»,

ООО «НЛ Континент»,

ООО «Русинтерфинанс»,

АО «НИИ Измерительный приборов»,

ГК «ЦФТ-Сервис».

Из списка крупнейших, по сравнению с 2023 годом, выбыли ПАО НЗХК, ООО «Сибэко» и АО «Новосибирскавтодор».

В областной бюджет крупнейшие налогоплательщики заплатили 13,1% от всего объема налогов. В 2023 году — 15,2%, в 2022 — 19,8%. В регионе в списке самых крупных доноров экономики по итогам 2024 года:

ПАО «Совкомбанк»,

АО РЖД,

АО «Авиакомпания «Сибирь»,

ООО «Русинтерфинанс»,

ПАО «Сбербанк России»,

ООО РНКО «Платежный центр»,

АО «Региональные электрические сети»,

ООО «Пивоваренная компания «Балтика»,

ООО «АБ ИнБев Эфес»,

ООО «Объединенные пивоварни — Холдинг».

Из списка крупнейших выбыли ООО «Разрез Восточный», ООО «Разрез Колыванский», а также отделение пенсионного и социального страхования Новосибирской области. На итоговой пресс-конференции в конце 2024 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что на индекс промпроизводства давит снижение добычи полезных ископаемых из-за проблем с вывозом угля из Сибири.

Вклад в муниципальный бюджет у крупнейших налогоплательщиков самый маленький. В 2024 году на их долю пришлось всего 6,5% от всех выплаченных налогов. В 2023 году 9,4%, в 2022 — 7,1%. Самыми крупными плательщиками налогов в муниципальный бюджет в 2024 году в регионе стали:

ООО «Компания БКС»,

АО «РЖД»,

АО «Новосибирский механический завод «Искра»,

ООО «Рич Фэмили»,

ПАО «Сбербанк России»,

Управление МВД РФ по Новосибирской области,

ФКУ «Военно-социальный центр» Минобороны РФ,

АО УК «БрокерКредитСервис»,

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»,

АО «Новосибирский приборостроительный завод».

Из списка выбыли «Единый расчетный центр Минобороны РФ», ООО «Займер» и отделение пенсионного и социального страхования Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что самозанятые втрое обогнали число зарегистрированных ИП в Новосибирской области. За год они заработали почти 46 млрд рублей и заплатили 1,8 млрд рублей налогов.