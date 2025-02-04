Доля крупнейших новосибирских компаний в налоговых платежах размывается

За 2024 год на территории Новосибирской области в бюджеты всех уровней было собрано 441 млрд налогов. На 71,8 млрд больше, чем годом ранее. Из них 133,6 млрд перечислено в федеральный бюджет, 311,7 млрд — в областной, и 38,5 млрд — в городской бюджет. Об этом сообщил Минфин региона.
При этом, судя по данным, приведенным ведомством, доля крупнейших налогоплательщиков в общем объеме налоговых платежей, размывается. В 2024 году топ-10 компаний заплатили налоги в размере 62,1 млрд рублей. Для сравнения, в 2023 году 68,7 млрд, в 2022 — 68 млрд.
В платежах в федеральный бюджет лидеры занимают 14,2% — 18,9 млрд. Для сравнения, в 2023 году 20,8%, а в 2022 — 26,2%. В списке крупнейших плательщиков в этой категории:
Из списка крупнейших, по сравнению с 2023 годом, выбыли ПАО НЗХК, ООО «Сибэко» и АО «Новосибирскавтодор».
В областной бюджет крупнейшие налогоплательщики заплатили 13,1% от всего объема налогов. В 2023 году — 15,2%, в 2022 — 19,8%. В регионе в списке самых крупных доноров экономики по итогам 2024 года:
Из списка крупнейших выбыли ООО «Разрез Восточный», ООО «Разрез Колыванский», а также отделение пенсионного и социального страхования Новосибирской области. На итоговой пресс-конференции в конце 2024 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что на индекс промпроизводства давит снижение добычи полезных ископаемых из-за проблем с вывозом угля из Сибири.
Вклад в муниципальный бюджет у крупнейших налогоплательщиков самый маленький. В 2024 году на их долю пришлось всего 6,5% от всех выплаченных налогов. В 2023 году 9,4%, в 2022 — 7,1%. Самыми крупными плательщиками налогов в муниципальный бюджет в 2024 году в регионе стали:
Из списка выбыли «Единый расчетный центр Минобороны РФ», ООО «Займер» и отделение пенсионного и социального страхования Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что самозанятые втрое обогнали число зарегистрированных ИП в Новосибирской области. За год они заработали почти 46 млрд рублей и заплатили 1,8 млрд рублей налогов.
Фото Infopro54, автор: Алена Пятенок.
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