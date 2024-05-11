В мэрии Новосибирска рассказали об обрушении дома на Саввы Кожевникова в Новосибирске

Частичное обрушения дома №2 по улице Саввы Кожевникова произошло 9 мая. На данный там работают городские службы.
По сообщению мэрии Новосибирска, в квартире образовались трещины и произошло смещение несущей балки. На место происшествия сразу же выехал один из экипажей спасателей МАСС.
— Было принято оперативное решение об отселении жильцов 1-го подъезда (6 квартир, 16 человек), — говорится в сообщении мэрии.
Вчера, 10 мая, на месте обрушения была выездная комиссия. В итоге ситуацию признали критической и ввели режим «Повышенная готовность».
В мэрии сообщили, что будет подготовлена проектно-сметная документация для ремонта аварийных конструкций.
Жильцы квартир из расселённого подъезда будут временно размещены в маневренном фонде.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске детский сад уходит под землю.
Источник фото: мэрия Новосибирска / Автор — пресс-служба
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