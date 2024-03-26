Программу капремонта в Новосибирске будут сокращать

На сегодняшний день в Новосибирске отыграны капремонты по 200 многоквартирным домам, и они находится в работе. По 33 объектам работы выполнены. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города — начальник управления капитального и текущего ремонта жилищного фонда мэрии города Новосибирска Владимир Ткаченко.

При этом он сообщил, что заявленную на 2024 год программу по ремонту 1123 многоквартирных домов МинЖКХ Новосибирской области планирует корректировать. Причина — недостаточно финансов.

— Начисление денег на 2024 год составляет 4,6 млрд рублей, а программа стоит 7 млрд, поэтому они будет корректироваться, — добавил Ткаченко. — Мы пока идем в рабочем режиме и будем стараться, чтобы не смотря на сокращения в МКД в первую очередь выполнялись ремонты кровли и отопления.

— Был период проседания, когда на заявленные цены по капремонту многоквартирных домов не выходил ни один подрядчик. Сейчас этот вопрос практически решен. Политика, которую ведет правительство Новосибирской области, позволит восстановить темпы, — уверен Олег Клемешов. — За 2023 год в городе проведены 635 ремонтов, в плане на 2024 год — 1123 ремонта.

Напомним, в феврале, в ходе отчета и.о. мэра Новосибирская Олега Клемешова на горсовете, депутаты поинтересовались у него о планах капремонта в 2024 году. Чиновник пояснил, что последние 1,5 года правительство региона принимает меры по замедлению темпов сокращения капремонтов и их увеличению.

По данным фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области, на 20 марта 2024 года в программу капремонта в регионе включено 13539 многоквартирных домов площадью 69,2 млн кв метров. В 2024 году запланирован капремонт 232 МКД площадью 480 тысяч кв метров по плану прошлых лет и 1167 МКД площадью почти 3.5 тысячи кв метров по плану 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что тариф на капремонт в Новосибирской области в 2024 году вырос на 24%. Резкое повышение тарифа в регионе наблюдается третий год подряд. В 2025 году он снова вырастет — до 19,29 рублей за «квадрат».