Толпа в масках устроила массовую драку на Родниках в Новосибирске

В Новосибирске произошла массовая драка, в которой пострадало несколько участников «кулачных разборок». Инцидент произошел вечером 17 мая в микрорайоне Родники.

По словам очевидцев, «бойцы» на «стрелку» приехали на автомобилях без номеров. У всех лица были спрятаны под масками.

О конфликте сообщили подписчики паблика «Инцидент Новосибирск» в «ВКонтакте». Потасовка попала на видео, которым очевидцы поделились в социальных сетях.

— Избили трёх парней. Судя по крикам, во время словесной перепалки были угрозы оружием, — рассказывает автор ролика.

Сообщение поступило в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают личности участников драки, причины и обстоятельства.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина в лифте дома на улице Петухова в Новосибирске напал на девушку и избил ее. На руках у агрессора был ребенок, однако, его это не остановило.