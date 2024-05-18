Толпа в масках устроила массовую драку на Родниках в Новосибирске

В Новосибирске произошла массовая драка, в которой пострадало несколько участников «кулачных разборок». Инцидент произошел вечером 17 мая в микрорайоне Родники.
По словам очевидцев, «бойцы» на «стрелку» приехали на автомобилях без номеров. У всех лица были спрятаны под масками.
О конфликте сообщили подписчики паблика «Инцидент Новосибирск» в «ВКонтакте». Потасовка попала на видео, которым очевидцы поделились в социальных сетях.
— Избили трёх парней. Судя по крикам, во время словесной перепалки были угрозы оружием, — рассказывает автор ролика.
Сообщение поступило в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают личности участников драки, причины и обстоятельства.
Ранее редакция сообщала о том, что мужчина в лифте дома на улице Петухова в Новосибирске напал на девушку и избил ее. На руках у агрессора был ребенок, однако, его это не остановило.
Источник фото и видео: паблик «Инцидент Новосибирск» в ВКонтакте.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru