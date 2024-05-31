Неизвестный поджог авто на улице Высоцкого в Новосибирске

В Новосибирске во дворе дома № 53 на улице Владимира Высоцкого неизвестный поджег автомобиль.
– Пламя перекинулось на соседние автомобили. В итоге пострадали 3 машины, – говорится в сообщении «Новосибирск с огоньком».
На предоставленном видео можно увидеть, как неизвестный обливает легковоспламеняющейся жидкостью машину и потом убегает.
По сообщению регионального МЧС, полностью выгорели три авто, один получил повреждение.
Ранее редакция сообщала о том, что в три раза снизилось число пожаров в Новосибирской области.
Источник фото: Новосибирск с огоньков с Телеграм.
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