Неизвестный поджог авто на улице Высоцкого в Новосибирске

В Новосибирске во дворе дома № 53 на улице Владимира Высоцкого неизвестный поджег автомобиль.

– Пламя перекинулось на соседние автомобили. В итоге пострадали 3 машины, – говорится в сообщении «Новосибирск с огоньком».

На предоставленном видео можно увидеть, как неизвестный обливает легковоспламеняющейся жидкостью машину и потом убегает.

По сообщению регионального МЧС, полностью выгорели три авто, один получил повреждение.

Ранее редакция сообщала о том, что в три раза снизилось число пожаров в Новосибирской области.