Самое крупное дело Александра Мысика до сих пор в режиме предварительного следствия

Автодорогу к пляжу «Наутилус» планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Об этом сообщил «Прецедент» со ссылкой на ответ, полученный из ГКУ НСО «Арена». Как отметили в компании, техническая готовность дороги составляет 99%. На ее создание из областного и федерального бюджета были направлены 1,3 млрд рублей. Дорога пройдет от пляжа вдоль территории многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена», с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах Новосибирска. Протяженность — почти 2,5 тысячи м. Общая площадь участков — более 215 тысяч кв. м.

Напомним, в ноябре 2022 года прокуратура со ссылкой на совместную проверку УФСБ, отмечала, что при строительстве подъезда к новой ледовой арене муниципальным предприятием «МетроМиР» использовались некачественные строительные материалы, в результате чего ущерб бюджету составил не менее 359 млн рублей. В отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

В январе 2023 года руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК Алексей Александров на пресс-конференции сообщал, что дорогу необходимо разбирать и перекладывать заново. С технологической точки зрения заключения экспертизы, которая сказала бы, что дорога качественная и ее можно эксплуатировать, по его словам, на тот момент не было.

— Дорога не введена. Тот песок, который использовался (и на сегодня это уже установлено рядом экспертиз), не позволяет эксплуатировать дорогу с надлежащим качеством. Через какое-то время ее либо вспучит, либо она провалится. Понятно, что, пока нет перепадов температур, все стоит ровно. По нашим оценкам, чтобы восстановить объект, нужна сумма около 300 млн рублей, — подчеркивал Александров.

Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что восстановление дороги заключается в том, что ее нужно перекладывать заново.

Как пояснил редакции Infopro54 адвокат Александра Мысика Павел Яровой, дело о дороге к ледовой арене было основной причиной ареста его подзащитного.

— Эту дорогу никто не переделывал и не будет никогда переделывать, так как она нормально построена. Она соответствует всем существующим нормам, вопреки тому, что ранее говорилось на пресс-конференции, — поясняет Яровой.

По его словам, дело пока все еще находится в режиме предварительного следствия, и на данный момент ничего не изменилось.

— Дело у следователя, он занимается расследованием. Пока никаких кардинальных изменений не произошло. Мы ждем результатов расследования и надеемся, что следствие примет законное и обоснованное решение по этим результатам с учетом всех обстоятельств, в том числе тех, о которых вы говорите (Запуск дороги в конце 2024 года и ее готовность на 99%. — Ред). На мой взгляд, они являются важными и существенными, — подчеркнул Павел Яровой.

Напомним, сейчас Александр Мысик находится дома под мерой пресечения «Запрет на определенные действия»: ему запрещено общение с участниками уголовного дела, свидетелями и экспертами.

На данный момент в отношении Александра Мысика возбуждены три уголовных дела. Первое — по факту использования некачественных материалов при строительстве дороги к ледовой арене. Второе касается злоупотребления должностными полномочиями — возбуждено в начале 2023 года. По версии следствия, Мысик принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному (подводному) складу песка. Для этого он заключил договор с ФБУ «Администрация обского БВП» на сумму 37,1 млн рублей и оплатил выполненные работы. Третье дело в апреле 2023 — по факту превышения должностных полномочий.

При этом в июне 2023 Кировский районный суд Новосибирска отменил административный штраф в отношении Мысика. К административной ответственности он был привлечен в феврале 2023 года в результате невыполнения в срок работ по строительству дороги от пляжа «Наутилус» с заездом на дамбу Октябрьского моста.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска взыскивает с «МетроМиРа» 48 млн рублей, а аудиторы несколько лет отмечали системные нарушения в работе предприятия.