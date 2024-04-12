Пьяный водитель на угнанном автомобиле снес ограждение в Новосибирске

Сообщение о ДТП в Калининском районе Новосибирска поступило в дежурную часть ГИБДД 9 апреля. Прибывшие на место правоохранители обнаружили на месте аварии водителя Toyota, который был пьян до невменяемости.
23-летний мужчина гонял на иномарке пока его не остановило металлическое ограждение, в которое врезался.
При установлении личности правонарушителя полицейские выяснили, что лихач не имеет водительских прав, да и машина оказалась в угоне.
— Ранее в полицию обратился владелец транспортного средства, попавшего в ДТП — 40-летний местный житель. Потерпевший сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля со станции технического обслуживания, расположенной на улице Игарская, — пояснили в ГИБДД.
На пьяного угонщика составили административный протокол и возбудили уголовное дело.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске работник СТО попался полицейским на угнанном у владельца автомобиле Mazda-3. Покатушки на чужой машине привели сибиряка на скамью подсудимых.
Источник фото, скриншот видео: Госавтоинспекция Новосибирска
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