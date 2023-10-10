Роспотребнадзор назначил заместителем центра «Вектор» сына экс-директора

У генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» появился новый заместитель. На должность был назначен Артем Сергеев, сын бывшего руководителя Александра Сергеева, которого Роспотребнадзор уволил в феврале 2014 года без объяснения причин.

― В центре сейчас работают все четверо детей Сергеева ― две дочери и два сына. Но это назначение было достаточно неожиданным. Ходят слухи, что Артем Александрович может в будущем стать руководителем, ― рассказал Infopro54 источник в Роспотребнадзоре.

На официальном сайте «Вектора» еще не разместили информацию о новом заместителе. Там по-прежнему значатся Елена Нечаева и врио по капитальному строительству, эксплуатации и ремонту Ирина Гаврютенко.

Известно, что Артем Сергеев начинал свою карьеру в «Векторе» в 2002 году в должности младшего научного сотрудника, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Участвовал в разработке и изучении вакцины против оспы «Ревакс-ВТ». В 2014 году побывал в республике Гвинея при ликвидации вспышки лихорадки Эбола. За это был удостоен государственной награды «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

В 2016 году перешел в компанию ООО «МК Девелопмент», которую возглавил спустя два года.