Стало известно, кому с 1 июля повысят пенсии

О повышении пенсий для отдельных категорий граждан рассказала в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

В первую очередь речь идет о пенсионерах, которые в июне отметили свое 80-летие. По закону, в беззаявительном порядке им будут начислять ежемесячную доплату в размере 7,5 тыс. руб.

Также мера коснется пенсионеров, прекративших свою трудовую деятельность в предыдущие месяцы. По причине того, что в момент их трудовой деятельности индексация не проводилась, после ее окончания им вернут всю предыдущую индексацию выплат.

Кроме того, в июле будет повышена пенсия тем, кто представил в мае дополнительные документы для учета нового стажа.

Специалист отметила, что во всех трех ситуациях индексация произойдет в беззаявительном порядке, необходимые для этого данные уже имеются в Социальном фонде.

Ранее редакция сообщала, что пенсию можно получать досрочно.