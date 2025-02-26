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Нелегальную автостоянку для фур создали на Хилокской в Новосибирске

  • 26/02/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Незаметную парковку фур создали на Хилокской в Новосибирске
Мэрия поручила администрации Ленинского района найти ее организаторов

В Ленинском районе Новосибирска недалеко от Хилокского рынка пока неизвестные предприниматели организовали стоянку большегрузных автомобилей. Городские власти уверяют, что разрешение на размещение парковки не выдавали. На подозрительное скопление фур на огороженной территории по ул. Хилокская, 9 обратил внимание общественник Михаил Михайлов.

— В прошлом году руки до нее дошли. Тогда мы кафе зачистили и решили побороться с стоянками фур, которые паркуются везде, где можно. Было написано ходатайство, чтобы допросили определенных чиновников. Параллельно с этим попросили общественника Евгения Митрофанова, написать запрос в мэрию. Ему быстрее отвечают, — пояснил Михайлов корреспонденту Infopro54.

Как оказалось, городские власти не были осведомлены о существовании этой автостоянки. Представители муниципалитета в ответ на запрос общественников сообщили, что территория, на которой находится объект, принадлежит городу. Сотрудники департамента земельных и имущественных отношений выехали на место и осмотрели стоянку.

— По результатам проведенного осмотра установлено, что между указанными земельными участками в границах земель, распорядителем которых является мэрия Новосибирска, организована стоянка большегрузного транспорта. Доступ на указанную территорию ограничен металлическим ограждением, при въезде размещен нестационарный объект (пункт охраны), установлены ограждающие конструкции с натянутым металлическим тросом, — говорится в ответе который Евгений Митрофанов получил из мэрии.

В ответе муниципалитета, который Митрофанов опубликовал в своём телеграм-канале, также отмечается, что данных о лицах, разместивших автостоянку на муниципальной земле без соответствующих документов, не имеется.

Мэрия направила материалы проверки в администрацию Ленинского района, которая теперь должна установить владельцев автостоянки и принять меры для устранения нарушения.

Ранее редакция сообщала о том, что незаконные парковки фур вдоль дорог и на территории жилмассивов возьмут под особый контроль. За автомобилями будут следить передвижные комплексы фиксации.

Источник фото: Freepik / Автор – freepik

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Хилокский жилмассив фуры Парковка


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