Незаконные парковки фур на Хилокской возьмут под особый контроль

С просьбой разобраться с незаконной парковкой фур-рефрижераторов вдоль дорог и на территории жилмассивов к начальнику управления МВД по Новосибирску Алексею Захарову на сессии горсовета обратился депутат Андрей Аникин.

— На моем округе — улицах Хилокской и Малыгина — уже размещены запрещающие знаки. Тем не менее водители все-равно паркуют машины, которые стоят неделями. Тоже самое я вижу на улице Пархоменко. Там даже был, по-моему, смертельный случай, когда ночью машина залетела под фуру. Большая просьба: не могли бы вы почаще выезжать и проверять эти участки дорог. Особенно улицы Малыгина и Хилокскую, — попросил Аникин.

Алексей Захаров напомнил, что с 1 января повышены санкции для физических и юридических лиц за нарушения правил парковки: для физических — до 5 тысяч, для юридических — до 10 тысяч.

— Сейчас такой рычаг влияния у нас есть. В ЦОДД сейчас работает два комплекса ПаркРайт, которые занимаются фиксацией именно нарушений, допущенных грузовым транспортом. До конца года ЦОДД планируют докупить еще восемь. Мы рассмотрим ваше предложение, чтобы задействовать эти передвижные комплексы на названых улицах, — сообщил Захаров.

Напомним, мэрия города уже несколько месяцев ведет борьбу с большегрузами на улице Малыгина. Вначале власти пытались запретить проезд с помощью габаритных рамок, но фуры их неоднократно сносили. После того, как на участке были размещены камеры фотовидеофиксации, водители начали объезжать преграды через кладбище, где пришлось устанавливать бетонные блоки и шлагбаум. В декабре 2024 на улице появились три габаритных ограничителя.

Напомним, в октябре 2024 года жители КСМа жаловались на стоянку грузовиков на одной из улиц Новосибирска. Незаконной парковкой также возмущались жители ЖК «Матрешкин двор».

Ранее редакция сообщала о том, что стоянку для фур ликвидировали на улице Малыгина в Новосибирске.