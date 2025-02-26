10 лабораторий для подготовки ИТ-специалистов созданы в Новосибирской области

Одной из ключевых целей, поставленных губернатором Андреем Травниковым на расширенном заседании коллегии регионального министерства цифрового развития, является активное продвижение Новосибирской области в качестве ведущего центра ИТ-компетенций. Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь на заседании Отраслевого совета подчеркнул, что ключевую роль в этом позиционировании играет развитие кадрового потенциала в сфере информационных технологий и вовлечение компаний в обучение и удержание квалифицированных кадров. В рамках новосибирского кластера «Информационные технологии» уже 11 компаний-партнеров активно участвуют в образовательной деятельности, включая Элтекс, Информационные системы и сервисы, СофтМолл, Компьютеры и сети, СибАкадемСофт и другие.

Как заявил Андрей Безгеймер, директор Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники, кластер начал свою работу в сентябре 2024 года в рамках федеральной программы «Профессионалитет», реализуемой в соответствии с целями и задачами национального проекта «Образование». Основу центра составляет колледж электроники и вычислительной техники. В состав кластера также входят Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака, Новосибирский политехнический колледж, Новосибирский колледж систем связи и сервиса, а также Новосибирский колледж печати и информационных технологий. В ближайшее время к ним присоединится Новосибирский кооперативный техникум имени А. Н. Косыгина.

Десять лабораторий, оборудованных по последнему слову техники, появились благодаря сотрудничеству с новосибирскими ИТ-компаниями. Для подготовки квалифицированных кадров в областях ИТ и микроэлектроники используются передовые методики, включая компьютерные системы, администрирование сетей, информационные системы, программирование, кибербезопасность, а также обслуживание и ремонт электронных устройств. Вместо запланированных 550 учащихся было принято свыше 700. Помимо теории, студенты получают практический опыт, работая с реальными работодателями из Новосибирска и области, что увеличивает шансы на трудоустройство.

Участники также оценили плюсы целевого обучения. В качестве успешного примера было приведено возобновление набора по специальности «твердотельная электроника» специально для нужд «НЗПП Восток», куда было зачислено 25 человек. В заключение заседания было решено активизировать профориентационную работу и создать непрерывную систему ИТ-образования, охватывающую все уровни, от детских садов до университетов.