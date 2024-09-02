«Вам тут всем плохо будет»: семья мигрантов напала на жительницу Новосибирска из-за замечания их сыну

Еще один неприятный инцидент с участием иностранцев произошел в Новосибирске — семья мигрантов с кулаками напала на местную жительницу. Причиной стало замечание сыну иностранного специалиста, который выламывал двери в подъезде жилого дома.

Потасовка произошла в Плющихинском жилмассиве вечером 1 сентября.

По словам местных жителей, сын мигрантов ломал входные двери в подъезде многоквартирника на Высоцкого, 62. Одна из жильцов высотки сделала замечание мальчику, однако, тот никак не реагировал. Зато на вопли малолетнего вандала примчалась его мать, а следом и отец.

— Они начали кидаться на женщину, которая сделала их сыну замечание, оскорбляли ее и угрожали расправой. Иностранец сказал, мол русские дети и женщины очень часто пропадают, как бы с ними такого не случилось, — рассказала Infopro54 одна из жительниц Плющихинского жилмассива, ставшая свидетельницей разборок.

По словам собеседницы, мужчина выкрикивал оскорбления в адрес русских женщин, называя их свиньями и алкашками. При этом он предлагал своей жене побить русскую оппонентку.

Один из очевидцев снял конфликт на мобильный телефон. На кадрах выходец из Средней Азии ведет себя агрессивно и дает понять, что добром для местных эти разборки не закончатся.

— Я сейчас начну вас трогать, вам тут всем плохо будет. Не видишь, кто я? Позови своего мужа! Е**** ей, е**** ей, — обращается к своей жене агрессор, указывая на рядом стоящую женщину.

В ответ на угрозы иностранца сибирячки сказали, что вызовут полицию.

— Хоть президента вызывай!, — заявил иностранный специалист.

Однако после этих слов, он тут же запрыгнул в свою машину, на высокой скорости промчался по двору, где играли дети, чудом никого не сбив, и уехал прочь.

Новосибирцы обратились за помощью в правоохранительные органы и к общественникам «Русской общины». Активисты незамедлительно прибыли на место конфликта.

— Мы взяли под защиту русских женщин с детьми. На место инцидента была вызвана полиция и ГАИ. Мы держим ситуацию на контроле, — сообщили Infopro54 общественники «Русской общины».

Редакция Infopro54 обратилась за комментарием в ГУ МВД по Новосибирской области. На момент публикации официальный комментарий правоохранительными органами не предоставлен.

Ранее редакция сообщала о стычке между выходцем из Средней Азии и тремя женщинами в Хилокском районе Новосибирска. К стоящим возле жилого дома сибирячкам подъехал на автомобиле иностранец и стал предъявлять претензии по поводу жалоб на кафе «Кишлак» и угрожать им. Иностранец заявил, что он участник СВО, при этом указав на кривую нашивку флага. Инцидентом заинтересовался глава Центрального аппарата СК России Александр Бастрыкин.

**** Нецензурная лексика.