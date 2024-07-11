Плакат с подписью Кологривого за 10 тысяч рублей продают в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу ламинированный плакат с подписью новосибирского актера Никиты Кологривого.

По информации с сайта объявлений, стоимость плаката — 10 тысяч рублей.

— Плакат Никиты Кологривого с его подписью, сделанной 16 марта на кинофестивале «Семейные традиции», — уточнила девушка.

Почему автор объявления хочет расстаться с плакатом, как и его размер не уточняются.

Напомним, что ранее Кологривый во время своего пребывания в Новосибирске устроил скандал в одном из баров. Там Никита укусил за ногу официантку и ударил нескольких мужчин. После этого на актера завели административное дело за мелкое хулиганство и отправили за решетку на 7 дней.

Ранее редакция сообщала о том, что актер из Новосибирска Кологривый признался в романе с Агатой Муцениеце.