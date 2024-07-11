С концессионером четвертого моста в Новосибирске предложили разорвать договор

В рамках информационного часа правительства Новосибирской области на июльской сессии регионального парламента депутаты вновь подняли вопрос о ситуации со строительством четвертого моста.

— Мое профессиональное мнение и мнение моих коллег заключается в том, что в 2025 году завершить строительство четвертого моста не удастся. Уже сейчас видно, что концессионер (ГК «ВИС») не успевает в эти сроки. Скорее всего это будет лето 2026 года, — заявил депутат, генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян.

Он также заявил, что служба заказчика очень слабо работает на этом объекте и реагирует на ситуацию.

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский напомнил, что на минувшей неделе на площадке четвертого моста проходило выездное совещание.

— Нам показали, где и как ведутся работы. Они ведутся в достаточном темпе. Задача ввести объект в 2025 году остается, — подчеркнул он.

Депутат Вадим Агеенко, который также принимал участие в этом совещании, считает, что концессионер моста занимается шантажом.

— На совещание был приглашен руководитель компании из московского офиса. Он руки выкручивает, у него на объекте работает 50 человек. Понятно, что он ничего не сделает, — говорит Агеенко. — В Подмосковье у него на объекте работает около 900 человек, а тут даже для комиссии не собрал 100-200 человек. Может сегодня уже не рассматривать возможность реализовывать концессию с таким концессионером, а достроить мост своими силами? Если сдача перенесется на лето 2026 года, то стоимость моста вырастет еще миллиарда на два. Смысл работать с таким концессионером? Подумайте над этим.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что сегодня главная проблема с работами на четвертом мосту не организация работы со стороны концессионера, не нехватка людей, а финансирование.

— Мы ищем решение этой проблемы. Это можно сделать через допсоглашение, но его нужно согласовать с федеральными органами. По четвертому мосту, в отличии от других сложных проектов, вопрос о расторжении концессии не рассматривается, сдача объекта в конце 2025 года остается в силе, — подчеркнул глава региона.

Травников напомнил, что федеральные решения, принятые в период пандемии, позволяют пересматривать стоимость строительства объектов в связи с удорожанием стройматериалов. Однако, нет инструментов, которые бы позволяли подрядчику-концессионеру требовать увеличения стоимости строительства в связи со срывом сроков.

— Минстрой предъявляет штрафные санкции за срыв сроков строительства, — добавил губернатор.

Напомним, в конце июня ГК «ВИС» официально опровергла доводы о необоснованном завышении стоимости строительства и сообщила, что надеется на разблокирование 3 млрд рублей. После выездного совещания комиссии концессионер предложил запустить движение по четвертому мосту в рабочем режиме без развязок в конце 2024 года. В ГК «ВИС» отмечали, что до полной сдачи объекта движение через мост может быть бесплатным. Эксперты отмечают, что эта схема вполне рабочая. Она позволит снять социальное напряжение, но вряд ли решит проблему пробок.

Ранее редакция сообщала о том, что правительство Новосибирской области планирует расторгать соглашение с ГК «ВИС» о строительстве нескольких ГЧП-поликлиник.