Новосибирский завод отказался от рейтинга

Агентство «Эксперт РА» опубликовало информацию о завершении действия рейтинга новосибирского предприятия ООО «НЗРМ» уровня BB со стабильным прогнозом. Как сообщил ООО Инвестиционный консультант «Юнивервис Капитал» решение о непродлении договора с агентством принял сам эмитент. Директор компании Дмитрий Ионычев заявил, что у предприятия нет планов по размещению дополнительных облигационных выпусков в ближайшее время. Он также заявил, что по бумагам, которые обращаются на бирже, эмитент намерен своевременно выполнять свои обязательства.

В конце марта стало известно, что компания отменила ранее принятое решение о размещении нового облигационного выпуска. Информация была опубликована на сайте раскрытия данных.

— После публикации решения о размещении ценных бумаг удалось найти другой источник привлечения финансирования, — заявило руководство компании.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Новосибирский завод резки металла» (ООО «НЗРМ») создано в 2015 году. В 2019 компания вышла на биржу с облигациями объемом 80 млн рублей. В январе 2022 заняла 160 млн рублей. На 31 марта 2025 года в обращении находятся бумаги компании на 124 млн руб. из 160.

По данным сервиса Контур Фокус, по итогам 2024 года выручка предприятия составила 5,2 млрд рублей (+10%), чистая прибыль — 226,5 млн руб (212,6 млн в 2023 году). Собственник предприятия — ООО «Альтир». Информация о конечных бенефициарах закрыта в сентябре 2022 года.

Ранее редакция сообщала о том, что от рейтинга отказался новосибирский эмитент ООО «Чистая планета». После этого компания допустила технический дефолт, у нее сменились собственники, а новое руководство заявило об амбициозных планах роста.