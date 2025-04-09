Рекламодателям

Новосибирский завод отказался от рейтинга

  • 09/04/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирский завод отказался от рейтинга
Облигации компании обращаются на бирже

Агентство «Эксперт РА» опубликовало информацию о завершении действия рейтинга новосибирского предприятия ООО «НЗРМ» уровня BB со стабильным прогнозом. Как сообщил ООО Инвестиционный консультант «Юнивервис Капитал» решение о непродлении договора с агентством принял сам эмитент. Директор компании Дмитрий Ионычев заявил, что у предприятия нет планов по размещению дополнительных облигационных выпусков в ближайшее время. Он также заявил, что по бумагам, которые обращаются на бирже, эмитент намерен своевременно выполнять свои обязательства.

В конце марта стало известно, что компания отменила ранее принятое решение о размещении нового облигационного выпуска. Информация была опубликована на сайте раскрытия данных.

— После публикации решения о размещении ценных бумаг удалось найти другой источник привлечения финансирования, — заявило руководство компании.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Новосибирский завод резки металла» (ООО «НЗРМ») создано в 2015 году. В 2019 компания вышла на биржу с облигациями объемом 80 млн рублей.  В январе 2022 заняла 160 млн рублей. На 31 марта 2025 года в обращении находятся бумаги компании на 124 млн руб. из 160.

По данным сервиса Контур Фокус, по итогам 2024 года выручка предприятия составила 5,2 млрд рублей (+10%), чистая прибыль — 226,5 млн руб (212,6 млн в 2023 году).  Собственник предприятия —  ООО «Альтир». Информация о конечных бенефициарах закрыта в сентябре 2022 года.

Ранее редакция сообщала о том, что от рейтинга отказался новосибирский эмитент ООО «Чистая планета». После этого компания допустила технический дефолт, у нее сменились собственники, а новое руководство заявило об амбициозных планах роста

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

158

Рубрики : Финансы Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : эмитент облигации


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Владимир Женов, председатель Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, президент Новосибирского банковского клуба

Владимир Женов: Мы хотим оценить руководителей Новосибирска по «гамбургскому счету»

В Новосибирске планируют сформировать гармонизированный индекс делового доверия
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Из Новосибирска возобновляют прямые рейсы в Грузию
9/04/25 19:30
Транспорт Туризм
Новосибирский завод отказался от рейтинга
9/04/25 19:00
Бизнес Промышленность Финансы
Дорожные метеостанции в Новосибирске смогут использовать МЧС и аграрии
9/04/25 18:30
Технологии
В Новосибирске оператор программы научных мегагрантов стал соответчиком по иску
9/04/25 17:30
Право&Порядок
Новосибирские подростки не горят желанием работать курьерами
9/04/25 17:00
Бизнес Общество
Музыканты Новосибирской филармонии поздравили Овечкина со снайперским рекордом
9/04/25 16:30
Общество
Новосибирцев предупредили об опасностях покупки жилья в рассрочку
9/04/25 16:00
Недвижимость
Сотрудничество Новосибирской области и Узбекистана достигло нового уровня
9/04/25 15:45
Власть
Семейная ипотека на вторичное жилье теперь доступна в малых городах Сибири
9/04/25 15:10
Недвижимость
В 2026 году мусор с левого берега Новосибирска придется возить на правый
9/04/25 14:30
Власть Общество
Первый проект КРТ запускают в республике Алтай
9/04/25 14:10
Бизнес Недвижимость
Снова объявлены торги на благоустройство «Чемского берега» и сквера Демакова
9/04/25 14:00
Общество
Проект первого мусорного полигона в Новосибирске проходит Главгосэкспертизу
9/04/25 13:30
Бизнес Власть Переработка
ХК «Сибирь» проиграл «Салавату Юлаеву» со счётом 2:1
9/04/25 13:00
Спорт
Прокуратура подала иск в суд на мэрию Новосибирска из-за Октябрьского моста
9/04/25 12:30
Право&Порядок
В Новосибирске больше крупных инвесторов, чем в среднем в России
9/04/25 12:00
Инвестиции Финансы
Более 350 мигрантов получили амнистию по указу Путина в Новосибирской области
9/04/25 11:00
Общество
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев лидирует в медиарейтинге первых лиц Сибири
9/04/25 10:30
Власть
В Новосибирской области определились с земельными участками для льготников
9/04/25 10:00
Власть Недвижимость Общество
Кофейня в латиноамериканском стиле появилась в Новосибирске
9/04/25 9:00
Бизнес
Популярное
Новосибирский депутат требует радикальных мер в отношении бродячих собак
9/04/25 18:00
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»
26/03/25 18:15
Новости компаний
Уралсиб предлагает бесплатную экспертную поддержку участникам внешнеэкономической деятельности
8/04/25 9:10
Банк Уралсиб стал партнером конференции молодых ученых по молекулярной биологии
7/04/25 9:10
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2024 год, прибыль составила 11,7 млрд рублей
3/04/25 9:10
Банк Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц
2/04/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологического субботника
1/04/25 10:35
Энергетики построили электросети в «Сосновом бору»
1/04/25 9:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска