Центробанк России сохранит ключевую ставку, но даст сигнал к смягчению

6 июня пройдет очередное заседание Центробанка. По оценке первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, скорее всего ключевая ставка останется на прежнем уровне — 21%.

— Думаю, что победит опасение, что снижение ключевой ставки с таким количеством потенциально проинфляционных факторов является слишком рискованным, — отметил банкир.

В тоже время, по его словам, ЦБ может дать сигнал о смягчении будущей денежно-кредитной политики. Пьянов не исключил, что Банк России сообщит, что «будет оценивать необходимость снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года».

К позитивным факторам, влияющим на это решение, эксперт отнес замедление инфляции, укрепление рубля, охлаждение экономического роста. Негативными факторами являются сохраняющиеся инфляционные ожидания, напряженный рынок труда, а также рост тарифов во второй половине года.

Эксперты «Т-Банка» прогнозировали, что в июне ЦБ может приступить к снижению ключевой ставки, чтобы не получить «жесткую посадку» экономики во второй половине 2025 года. Это станет возможным благодаря совокупности реализовавшихся факторов: замедлению инфляции, снижению инфляционных ожиданий, замедлению кредитования и снижению напряженности на рынке труда.

— Инфляция замедлилась ниже 10%, темпы роста цен в апреле вдвое ниже тех, которые наблюдались в четвертом квартале 2024 года. По нашим оценкам, это может создать предпосылки для снижения «ключа» на 4-5%. Инфляционные ожидания отползают от края. Компании планируют повышать зарплаты: всего на 1,5% на ближайшие месяцы, но это тоже повышение. Кредитование охлаждается, причем, скорее, по кризисному сценарию. При этом из 11 стран, где ключевая ставка ЦБ сейчас составляет более 20%, в России самая низкая инфляция, — говорила на конференции в Новосибирске главный экономист «Т-Банка» Софья Донец.

Дмитрий Пьянов полагает, что снижения ключевой ставки можно ожидать лишь на последнем в этом году заседании ЦБ.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы накопили на счетах в банках более 944 млрд рублей. За год жители региона положили на депозит более 216 млрд.