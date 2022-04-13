Новосибирцам предложили сдать просроченные лекарства

Ассоциация «Экология Сибири» запустила в Новосибирске еще один проект по раздельному сбору отходов. Уже несколько лет предприятия, которые входят в ассоциацию, собирают отработанные батарейки, пластиковые крышки, пластиковые и стеклянные бутылки и т.д. Новый проект подразумевает сбор просроченных лекарственных препаратов.

— Сегодня в Новосибирской области 4 предприятия имеют лицензии, а также необходимое оборудование и технологии для утилизации лекарственных препаратов путем высокотемпературного сжигания. С юрлицами — фармпредприятиями, аптеками, учреждениями здравоохранения — договоры о передаче просрочки подписаны уже давно, и этот процесс отработан. Что происходит с лекарствами с истекшим сроком годности, которые покупает население, не знает никто, — говорит председатель ассоциации «Экология Сибири», директор ООО «Утилитсервис» Сергей Зубков.

Он не исключает, что просрочка попадает в руки добытчиков, которые «охотятся» на контейнерных площадках. Куда она уходит дальше — непонятно, а лекарства выбрасывают самые разные. Если медикаменты все-таки попадают на полигоны, то тут тоже существует опасность. Упаковка из-под лекарств разлагается очень долго, плюс любое лекарство — это химическое соединение, которое загрязняет почву, воду и т.д.

По согласованию с мэрией Новосибирска ассоциация «Экология Сибири» решила запустить пилотный проект по сбору лекарственной просрочки у горожан. В список принимаемых отходов входят: стеклянные пузырьки, тюбики из алюминия и пластика, упаковки от таблеток и капсул (с таблетками и без), свечи, шприцы, капли, антибиотики, болеутоляющие и гормональные препараты. Не принимаются: градусники (электронные, ртутные), органические и пищевые отходы, бытовые и электроприборы.

Проект обкатают на 3 муниципальных аптеках с высокой проходимостью в течение 3 месяцев. В перспективе он может тиражироваться на всю сеть аптек МП «Новосибирская аптечная сеть». Зубков также надеется, что к ней присоединятся коммерческие аптеки — по факту эта услуга хороша, только когда она находится в шаговой доступности.

— По нашим оценкам, тема будет востребована. В прошлом году в течение 1,5 месяцев проект по сбору медикаментов с истекшими сроками годности реализовывала новосибирская общественная организация «Пчела». Активисты продвигали его только на своей площадке и к концу акции сдали нам на утилизацию около 15 кг или 4 больших пакета лекарственных препаратов, — поясняет Сергей Зубков. — По прочим проектам в сфере ТКО мы видим, что новосибирцы привыкают к раздельному сбору мусора, и это еще один способ приобщиться к ответственному потреблению. Для аптек участие в проекте тоже может быть интересным: если люди принесут медикаменты на утилизацию, то с большой долей вероятности они сделают в этой аптеке покупки.

Кстати, подобный проект в сентябре 2021 года стартовал в Красноярске. Его запустили местное предприятие «Терника», которое также занимается переработкой просроченных фармпрепаратов, и государственная сеть АО «Губернские аптеки». На старте емкости для утилизации лекарств были размещены в 23 пунктах приема, еще несколько точек были открыты в городах-сателлитах Красноярска. Как сообщали красноярские СМИ, за первый квартал горожане сдали более 340 кг просроченных лекарств: в октябре — 43,5 кг, ноябре — 120 кг, декабре 2021 года — 140 кг.