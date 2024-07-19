Неравнодушный экипаж ДПС помог женщине стать многодетной матерью в Новосибирске

В Новосибирске неравнодушный экипаж ДПС помог многодетной беременной матери добраться до роддома.

— Хочу выразить огромную благодарность экипажу ДПС, который встретился нам по пути в роддом. Откликнулись на просьбу и сопроводили до самого роддома без пробок, — говорится в сообщении паблика «Инцидент Новосибирск».

Женщина родила сына практически на ступенях приемного покоя. Мальчик стал пятым ребенком в многодетной семье.

— Всего самого доброго хочу пожелать сотрудникам ДПС в их сложной и полной сюрпризов работе, — подчеркнул автор.

Ранее редакция сообщала о том, что экипаж ДПС помог окровавленному мужчине добраться до больницы в Новосибирске.