Неравнодушный экипаж ДПС помог женщине стать многодетной матерью в Новосибирске

В Новосибирске неравнодушный экипаж ДПС помог многодетной беременной матери добраться до роддома.
— Хочу выразить огромную благодарность экипажу ДПС, который встретился нам по пути в роддом. Откликнулись на просьбу и сопроводили до самого роддома без пробок, — говорится в сообщении паблика «Инцидент Новосибирск».
Женщина родила сына практически на ступенях приемного покоя. Мальчик стал пятым ребенком в многодетной семье.
— Всего самого доброго хочу пожелать сотрудникам ДПС в их сложной и полной сюрпризов работе, — подчеркнул автор.
Ранее редакция сообщала о том, что экипаж ДПС помог окровавленному мужчине добраться до больницы в Новосибирске.
Источник фото: Инцидент Новосибирск
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