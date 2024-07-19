В 2024 году произошло 62 ДТП с участием мотоциклистов в Новосибирске

Опубликована статистика ДТП с мотоциклистами в Новосибирске.

По сообщению Госавтоинспекции, с начала 2024 года произошло 62 аварии, в результате которых погибли три человека, а 67 человек получили различные травмы.

— В 13 случаях водителями мототранспорта явились несовершеннолетние, которые не имели права управления транспортным средством, — говорится в сообщении ведомства.

Эксперты рассказали, что управлять мопедом могут только граждане, достигшие 16 лет. Для этого необходимо иметь водительские права.

Напомним, что за первое полугодие 2024 года на территории Новосибирской области произошло 932 ДТП.

Ранее редакция сообщала о том, что женщина за рулем автомобиля насмерть сбила пешехода на трассе под Новосибирском.