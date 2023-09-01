В студгородке НГТУ открылись новые общежития

В НГТУ НЭТИ 1 сентября открыли новые корпуса общежитий. Они построены на территории студгородка НГТУ. Высота корпусов — 16 и 13 этажей, они соединены переходами. Первое здание рассчитано на 450 мест, второе — на 340. Общая площадь двух корпусов составляет около 20 000 кв. м. Стартовая стоимость строительства объекта составляла 1.1 млрд рублей, в 2022 она увеличилась до 1,5 млрд. Первоначально объект планировалось сдать в эксплуатацию до 25 декабря 2022 года.

Застройщик — НГТУ, проектная организация — ООО «Академстрой НСК».

Ранее Главгосэкспертиза России сообщила, что выдала положительное заключение по корректировке документации строящихся общежитий НГТУ НЭТИ, говорится в сообщении ведомства.

— Несущая способность свайных оснований корпусов № 1 и № 2, а также перехода между корпусами подтверждены результатами натурных испытаний свай статическими нагрузками. Кроме того, были откорректированы физические объемы работ в части конструктивных решений фундаментов зданий и перехода между ними, — сообщал главный эксперт проекта Павел Крутяков.

В рамках корректировок увеличены габаритные размеры спортивной площадки: с 12×18 м до 12×22 м, ее высота — до 4,7 м, а также пересмотрена площадь специализированного покрытия. Проектом также изменены решения по благоустройству территории, прилегающей к общежитиям.

До запуска новых объектов в общежитиях НГТУ было около 4-х тысяч мест. Для сравнения, только в 2023 году в вуз поступило более 5600 студентов.

Ранее редакция сообщала о строительстве кампуса НГУ на 690 мест.