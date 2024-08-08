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Жители Новосибирска требуют вернуть военных в Хилокский микрорайон

  • 08/08/2024, 12:09
Автор: Ольга Кирсанова
Жители Новосибирска требуют вернуть военных в Хилокский микрорайон
Землю, принадлежавшую ранее Минобороны, используют под несанкционированную свалку.

Жители Хилокского микрорайона Новосибирска просят вернуть земельный участок, используемый под несанкционированную свалку, Министерству обороны РФ.

Как заявляют сибиряки, участок на улице Малыгина, который ранее принадлежал Минобороны, был продан частному лицу в 2019 году за 25,3 миллионов рублей. В собственность земля и расположенные на ней бывшие военные объекты были оформлены 14 января 2020 года.

— Земельно-имущественный комплекс, включающий участок площадью 55028 кв. метров и 30 объектов капитального строительства, находился во владении Сибирского Сибирское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны РФ. Затем был передан Верх-Тулинскому сельсовету, а потом продан по цене ниже нормативной, — заявила Елена Гавровская, автор поста в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в ВКонтакте.

Жители Новосибирска требуют вернуть военных в Хилокский микрорайон

 

Согласно сведениям ЕГРН, новым владельцем участка стала некая Ирина Олеговна Садчикова. Приобретенные ею земли специального назначения используются для организации несанкционированной свалки.

— Лично у меня волосы на голове дыбом от ужаса. А у вас? Думаю, возвращение армии радикально улучшит обстановку на Хилокском жилмассиве, — высказалась общественница.

Согласно данным из открытых источников, Ирина Садчикова является собственником и руководителем ООО «Сибфрукт», которая осуществляет оптовую торговлю фруктами и овощами.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска потребовали от мэра города Максима Кудрявцева закрыть мусорный полигон за Хилокским рынком.

Источник фото: Фото: pixabay.com, khoinguyenfoto/группа «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в ВКонтакте.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Хилокский микрорайон несанкционированная свалка Минобороны РФ


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