Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Новосибирской области

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло в Чановском районе области.

По предварительной информации, утром на 1073-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» 33-летний водитель грузовика «Ситрак» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Это вызвало столкновение с другим грузовиком «Донфенг» с полуприцепом.

Водитель второго грузовика погиб, его личность устанавливается. Водитель «Ситрака» получил травмы различной степени тяжести.

– На месте происшествия организовано реверсивное движение, – говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что водитель Haval сбил двух девушек на электросамокате в Новосибирске. Пострадавшие доставлены в больницу.