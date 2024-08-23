Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Новосибирской области

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло в Чановском районе области.
По предварительной информации, утром на 1073-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» 33-летний водитель грузовика «Ситрак» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Это вызвало столкновение с другим грузовиком «Донфенг» с полуприцепом.
Водитель второго грузовика погиб, его личность устанавливается. Водитель «Ситрака» получил травмы различной степени тяжести.
– На месте происшествия организовано реверсивное движение, – говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что водитель Haval сбил двух девушек на электросамокате в Новосибирске. Пострадавшие доставлены в больницу.
Источник фото: предоставлено пресс-службой МВД по Новосибирской области.
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