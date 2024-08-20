Дроны для уборки улиц могут появиться в Новосибирске

В Новосибирске на форуме «Технопром-2024» будет представлен дрон для уборки улиц.

– Появилось у нас новое предприятие «Робком», которое для межквартальной уборки улиц разработало беспилотные гусеничные платформы, – отметил Максим Останин, заммэра Новосибирска, на пресс-конференции ТАСС.

По его словам, благодаря дрону человек может работать в тепле, управляя платформой, убирать снег или заниматься другими делами, потому что навесное оборудование имеет большой выбор.

Дальность действия беспилотника составляет 1 км и может быть увеличена с помощью ретрансляторов.

Если он будет эффективен, то город рассмотрит возможность закупки дронов.

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