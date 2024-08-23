Новосибирская прокуратура снова добивается лишения полномочий главы Убинского района

Барабинский районный суд снова начал рассматривать дело о досрочном прекращении полномочий главы Убинского района Олега Конюка в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента Новосибирской области.

Напомним, в 2021 году, по решению суда, Олега Конюка оштрафовали на 800 тысяч рублей за незаконную охоту. Он застрелил беременную лосиху и двух лосят. В мае 2022 года решение суда вступило в силу, в июне депутаты совета депутатов Убинского решения проголосовали за увольнения главы района, но в августе вновь избрали его на эту должность.

В августе 2023 года правоохранители обнародовали подробности результатов прокурорской проверки работы главы Убинского района, которая показала, что в администрации работают родственники Олега Конюка, которым действующий глава района неоднократно выписывал премии. В связи с этим, прокурор направил в районный совет депутатов представление об увольнении Конюка в связи с утратой доверия. Но народные избранники решение не приняли. После этого районный прокурор решил потребовать отставки через суд.

В ноябре Барабинский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований прокуратуры, настаивавшей на увольнении Олега Конюка. Апелляция Новосибирского областного суда в январе 2024 оставила это решение без изменения. В мае Восьмой кассационный суд поддержал требование прокуратуры и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Как пояснили в пресс-службе управления Судебного департамента сейчас прокуратура и ответчик должны предоставить доказательств, подтверждающих соблюдение (несоблюдение) главой Убинского района порядка по урегулированию конфликта интересов, наличие (отсутствие) личной заинтересованности и полномочий для реализации личной заинтересованности, а также наличие (отсутствие) связи между получением (возможностью получения) доходов или выгод главой района и (или) лицами, с которыми связана его личная заинтересованность, реализацию (возможную реализацию) главой района своих полномочий.

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