Новые законы изменят жизнь новосибирцев с 1 июля

Рост тарифов на коммунальные услуги

С 1 июля во всех регионах России, в том числе и в Новосибирской области подорожают коммунальные услуги. В регионе они вырастут на 11-13%.

Так, тарифы на электроэнергию без учета дифференциации по зонам суток и понижающих коэффициентов для населения, проживающего в городских населенных пунктах, установлены по трем диапазонам в зависимости от потребления электричества. Например, для первого диапазона с объемом потребления до 3900 кВт-ч в месяц во втором полугодии тариф составит — 4,12 рублей за кВт-ч (+12,6%).

Тарифы на холодное водоснабжение увеличатся на 11,97%, на горячее — на 12,9%, на водоотведение — 11,84%.

Кроме того, с 1 июля 2025 года в Новосибирской области начнёт действовать новый тариф на вывоз твердых коммунальных отходов: 91,52 рубля с человека (+5 рублей).

Социальные вклады

С 1 июля для новосибирцев, которые получают поддержку от государства (льготные категории граждан) появятся социальные вклады. На нём можно разместить не более 50 тыс. рублей. Гражданин может открыть не более одного вклада и одного счета, а проценты начисляются ежемесячно, но на отдельный банковский счет.

Изначально функция открыть новые социальные счета и вклады будет работать только в 13 системно значимых банках, остальным кредитным организациям она станет доступна только с 1 января 2027 года.

По данным регионального отделения СФР, в 2025 году из 225 тысяч федеральных льготников Новосибирской области, более 111 тысяч решили получать соцуслуги в натуральном виде. Из них 63,3 тысячи льготников будут получать весь соцпакет в натуральном виде, остальные — одну или две из услуг.

В набор соцуслуг входит обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, лечебное питание для детей с инвалидностью, санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Стоимость набора соцуслуг с 1 февраля 2024 года составляет 1 578, 5 рублей в месяц.

Экзамен для мигрантов усложнят

С 10 июля вступят в силу новые требования к экзамену для мигрантов, желающих получить патент или вид на жительство в России, разработанные Рособрнадзором. Так, число заданий на аудирование по русскому языку вырастет с двух до четырех. Также появятся обязательные баллы за разделы «Аудирование» и «Говорение», которые необходимо набрать для успешного прохождения экзамена.

По данным Новосибирскстата, за первые пять месяцев 2025 года в регион прибыло 8470 иностранных граждан, а выбыло 6398 человек. Миграционный прирост составил 2072 человека. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Напомним, подводя итоги кампании по проверке несовершеннолетних, в мае текущего года Роспотребнадзор сообщил, что во всех регионах России только 27 детей сдали экзамен по русскому языку и получили возможность поступить в российские школы. С момента запуска проекта на участие в нем заявились 1762 человека. Из них 335 были допущены к экзамену.

Маркировка специй и шампуней

С 1 июля в России обязательная маркировка станет обязательной для новых групп товаров бакалеи и парфюмерно-косметической продукции.

Так, нанесение кодов маркировки станет обязательным для производителей и импортеров специй, соусов и суповых заготовок.

Также с 1 июля будет обязательным нанесение кодов маркировки на средства для волос — шампуни, лаки, а также дезодоранты и средства для бритья.

Напомним, обязательная маркировка товаров началась в России в 2019 году. Процесс идет поэтапно. На сегодняшний день единая национальная система маркировки охватывает все отрасли промышленности — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания.

За нарушение правил работы с маркировкой предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Уголовное наказание дропперам

С 5 июля для дропперов (людей, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные средства) предусмотрена уголовная ответственность.

Тем, кто продал свою банковскую карту злоумышленникам, будут грозить штрафы от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет либо лишение свободы на тот же срок.

В случае если человек не был клиентом банка, но оформил карту, чтобы передать ее злоумышленникам, размер штрафа увеличивается до 1 млн рублей либо может обернуться лишением свободы сроком до 6 лет с наложением штрафа до 500 тыс. рублей.

В 2024 году в Новосибирской области правоохранители выявили более 1100 жителей региона на счета которых поступали похищенные деньги. Общая сумма нанесенного ущерба, причиненного IT-преступлениями, сегодня составляет около 4 миллиардов рублей. Более 11 тысяч противоправных деяний осталось не раскрытыми.

Ранее редакция сообщала, что новосибирским предпринимателям запретили вывески и таблички на иностранном языке.