Новосибирская область снова выйдет на рынок облигаций

По данным на 30 июня, в бюджет Новосибирской области поступило 124.5 млрд рублей, из них 112 млрд — собственные доходы бюджета. Это 37% от плана. Для сравнения, расходы профинансированы на 44% от плана, сообщил на оперативном совещании министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

— В этом году наши бюджетополучатели проводят расходы более оперативно, чем за аналогичный период прошлого года — примерно на 30 млрд рублей больше — на первые числа июля запланировано размещение облигационного займа, — подчеркнул Голубенко.

Судя по информации на финансовых площадках, Новосибирская область планирует доразместить облигации выпуска 34026. Он был заявлен в декабре 2024 года с объемом 27,8 млрд рублей и погашением в ноябре 2027 года.

Техническое доразмещение состоится 3 июля. Ориентировочный объем заимствований — 2 млрд рублей.

Сейчас на бирже торгуются 5 выпусков региона на 45,5 млрд руб.

В июне Национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Новосибирской области на уровне «АА(RU)» прогноз — «Стабильный». Кредитный рейтинг пяти выпусков облигаций региона, находящихся в обращении, также подтвержден на уровне «АА(RU)»

Ранее редакция сообщала о том, что поступление доходов в бюджет Новосибирской области отстает от планов. Показатели портит низкое зачисление налога на прибыль.