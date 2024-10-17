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Несколько несанкционированных свалок ликвидировали в Новосибирской области

  • 17/10/2024, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Несколько несанкционированных свалок ликвидировали в Новосибирской области
Уборка свалок произошла после вмешательства прокуратуры

Благодаря прокуратуре ликвидированы несанкционированные свалки в Новосибирской области.

Татарская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

В результате было установлено, что на территории пяти муниципальных образований твёрдые коммунальные отходы складируются без соблюдения соответствующих норм.

— Прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о понуждении муниципалитетов ликвидировать свалки, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Требования прокуратуры были удовлетворены, а решения суда выполнены. В результате земельные участки были очищены от отходов, которые были вывезены на полигон.

Ранее редакция сообщала о том, что около 20 миллионов заплатит «Спецавтохозяйство» за уборку полигонов Новосибирска.

Источник фото: прокуратуры Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : прокуратура несанкционированная свалка ликвидация


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