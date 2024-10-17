Сергей Проничев озаботился здоровой конкуренцией на похоронном рынке Новосибирска

Бизнесмен и экс-кандидат в мэры Сергей Проничев подключился к развитию в Новосибирске похоронного бизнеса. В адрес главврача ГБУЗ НСО «ГКБСМП №2» поступило обращение (имеется в распоряжении редакции) от Проничева, где он позиционирует себя как председателя попечительского Совета фонда «Свои».

Он также попросил главврача сдать помещение площадью 10 кв. м компании ООО «Похоронная компания Сиб-Ритуал»: она «будет оказывать точно такие же услуги, как «ИМИ».

— В результате возникнет здоровая конкуренция и в итоге ― улучшение качества предоставляемых ритуальных услуг для жителей Новосибирска, — уверен Проничев.

По информации редакции, такие же письма получили ГБУЗ НСО «ГКБ №34» и ГБУЗ НСО «ГКБ №25».

На момент публикации материала редакции не удалось связаться с Сергеем Проничевым. Он не отвечал на телефон, указанный в письме к главврачам.

В пресс-службе «ИМИ» редакции сообщили, что между перечисленными в письме Проничева больницами и «ИМИ» нет арендных отношений.

— Во 2-й больнице у компании ― собственное помещение. В 34-й и 25-й ― аренда, выигранная по конкурсу. Есть еще аренда в ЦКБ, это Академгородок, — уточнили в «ИМИ».

Напомним, на минувшей неделе пресс-служба управления Судебного департамента по Новосибирской области сообщила, что Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в посредничестве во взяточничестве Олега Рябоконя. Он подозревается в передаче взятки от директора ритуального агентства участковому полицейскому. О каком агентстве идет речь, пресс-служба управления не уточняет. В 2021 году портал «Прецедент» сообщал, что Рябоконь является представителем ООО «Похоронная компания Сиб-Ритуал».

По данным Seldon.Basis, ООО «Похоронная компания Сиб-Ритуал» создана в 2020 году, директор и учредитель компании ― Дмитрий Занозин. Уставный капитал компании ― 10 тысяч рублей. Выручка за 2023 год — 4,24 млн рублей (+34%), чистая прибыль — 1,09 млн (+20%).

Общественно-полезный фонд помощи военным ветеранам, инвалидам специальной военной операции и членам их семей «Свои» создан в августе 2024 года. Директор и учредитель — Александр Безделов. У фонда есть две дочерние организации: ООО «Здоровье» и ООО «Ресурс-Н».

Ранее редакция сообщала, что в 2023 году Центральный районный суд Новосибирска признал Сергея Проничева виновным в мошенничестве. Он получил 2 года колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей. В колонию Проничев не поехал, так как фактически отбыл срок, проведя более двух лет под арестом. В итоге осужденный был освобожден из-под домашнего ареста.