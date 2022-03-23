Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России

7 марта компания Netflix приняла решение приостановить работу на территории России из-за проведения спецоперации на Украине. До этого сервис остановил работу над российскими оригинальными проектами.

Сейчас доступ к контенту сервиса имеют только пользователи, успевшие оплатить подписку. Продлить ее жители России не могут.

Netflix запустил свой сервис в России в 2016 году.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.