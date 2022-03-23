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Завод в «Горном» будет изготавливать промышленное и нестандартное оборудование

  • 23/03/2022, 08:58
Автор:
новости Новосибирска
Объем инвестиций в проект — 84 млн рублей.

«Фабер Технолоджи» планирует построить на площадке территории особого социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный» предприятие по изготовлению промышленного и нестандартного оборудования. Проект компания представила на рассмотрение совета по инвестициям Новосибирской области.

В «Горном» инвестор планирует создать предприятие по производству оборудования для пищевой, лесной, горнодобывающей, медицинской и сельскохозяйственной промышленности, а также котельного оборудования. Завод будет размещен на участке 3,5 га. Объем инвестиций в проект — 84 млн рублей. В ходе реализации будут созданы 33 рабочих места. Расчетная выручка компании — 359 млн рублей, чистая прибыль — 62,5 млн, срок окупаемости проекта — 6 лет. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона за 2022-2027 годы оцениваются в 24,3 млн рублей.

На проектную мощность инвестор планирует вывести завод в 2027 году. После этого компания будет выпускать 105 единиц оборудования для горнодобывающих и сельскохозяйственных предприятий и 62 единицы оборудования для предприятий лесозаготовки и переработки в год.

Учредителями ООО ЗПО «Фабер Технолоджи»  являются Андрей Зеленков — 34%, Андрей Завьялов — 33% и Михаил Пушкарский — 33%.

Региональный бизнес и эксперты оценивают санкции

Региональный бизнес и эксперты оценивают санкции

В конце февраля генеральный директор АО «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко, комментируя последствия введения санкций против России, отмечал, что ключевым вопросом является: сможем ли мы запустить производство средств производства, где есть направления, на которые власти много лет вообще не обращали никакого внимания, считая, что «это все можно купить».

— У нас практически не развивалась отечественная электроника, а если развивалась, то сильно зависела от импортных комплектующих. Машиностроение было угнетено. Станкостроение мы свое активно разрушали. Самый известный факт в Новосибирске — это «Тяжстанкогидропресс», работа которого остановилась, в том числе и в результате неумелых действий со стороны банковской сферы, — перечислял Степаненко. — Все зависит от того, насколько слаженно будут приниматься решения, направленные на то, чтобы устранить отставание, которое было допущено. В ряде направлений это отставание связано не с морально устаревшими технологиями и оборудованием, а является следствием внешнего воздействия. И в первую очередь это касается производства средств производства.

Комментируя заявленный в ТОСЭР «Горный» проект Андрей Степаненко с сожалением отметил, что 84 млн рублей — это очень мало для создания машиностроительного предприятия.

— Или будут очень сильные технологические ограничения и возможность производить только малогабаритную продукцию, или необходимо будет делать ставку на работу с применением восстановленного оборудования, — пояснил он.

В настоящее время статус резидента ТОСЭР «Горный» присвоен трем компаниям. Общий заявленный объем инвестиций резидентов — более 400 млн рублей. Кроме того, на площадке ТОСЭР компания «Агроу» планирует реализовать крупнейший для новосибирских ТОСЭР проект стоимостью 2,5 млрд рублей (производство волокна, костры и отбеленного котонина).

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирская область Новосибирск Горный

Теги : производство инвестиции власть бизнес


Комментировать

1 комментарий
    • Андрей
    • 23/03/2022, 10:23

    К сожалению 84 млн это очень мало для создания машиностроительного предприятия.
    Или будут очень сильные технологические ограничения и возможность производить только малогабаритную продукцию, или необходимо будет делать ставку на работу с применеием восстановленного оборудования.

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