Российское образование для Африки: Новосибирск задает тон

Регионы также спешат внести свою лепту в общий внешнеполитический курс, и Новосибирск делает очевидную заявку на лидерство.

Недавно завершившийся в Санкт-Петербурге Международный экономический форум подарил соцсетям и новостным каналам сентиментальный эпизод встречи двух делегатов из разных африканских стран, которые виделись последний раз 30 лет назад — в России же, где они одновременно учились в одном из советских вузов и жили там на одном этаже общежития. Что характерно, общались между собой африканцы преимущественно на русском, так как собственно африканских языков и их диалектов насчитывается более 2100, а «наследованные» от бывших колонизаторов государственные языки у Сьерра-Леоне и Гвинеи-Бисау, из которых приехали делегаты, разные: английский и португальский соответственно. Растиражированность этого эпизода, в том числе в официальных СМИ, наглядно доказывает, какие сегодня цели ставит государство, продвигая идею активного экспорта российского образования за рубеж, в первую очередь — в страны Африки.

К слову, активность процесса была обозначена еще на российско-африканском саммите в прошлом году, когда президент Владимир Владимирович Путин предложил открыть в Африке филиалы российских вузов и школы с изучением русского языка. В первый год старта проекта в российских вузах количество бюджетных мест на 2023/2024 учебный год для африканцев было увеличено вдвое. А вообще, на текущий момент, по данным главы Россотрудничества Евгения Примакова, в России учатся около 37000 африканских студентов, и каждый год вузы набирают около 6000 абитуриентов из африканских стран для бесплатного обучения по квотам — не только государственным.

И все же все эти цифры выглядят не такими внушительными, если сравнивать с потенциальными. Не стоит забывать, что около 40% населения Африки — это дети моложе 15 лет. Для сравнения: в России детей до 15 лет — около 17%. Так что и число потенциальных африканских абитуриентов, по разным оценкам, составляет не менее 200 миллионов(!) человек. Между тем перед нашим государством стоят весьма масштабные задачи — приобретение новых союзников и дальнейшее укрепление своих позиций на мировой арене.

Африка на текущий момент рассматривается «золотым миллиардом» как глобальный стратегический резерв сырья, которое нужно в том числе для развития инновационных технологий. А у самих государств, расположенных на континенте, не будет фактической независимости от бывших метрополий, пока не появятся ресурсы для самостоятельного использования этих богатств. И особенно остро стоит проблема кадров.

Например, беда всей Африки — крайне слабая инфраструктура: и энергетическая, и транспортная. Последняя вообще заточена по большей степени под вывоз сырья с континента. А чтобы построить качественную инфраструктуру, нужны специалисты, причем свои, местные. У России и Африки уже есть договоренности на строительство атомных электростанций, и Томск, где расположен один из ведущих вузов в ядерной энергетике, готовит под это специалистов. Причем недавно этот процесс был активизирован за счет подписания партнерского соглашения с Центром народной дипломатии, руководит которым вице-спикер новосибирского Заксобрания Наталия Красовская. Инженерная школа ядерной технологии Томского политехнического планирует с помощью Центра найти в Африке партнеров для образовательного и научного сотрудничества в сфере ядерных технологий, которые значительно шире, чем только ядерная энергетика.

В партнерах Центра народной дипломатии, как организации, имеющей глубокие новосибирские корни (попечительской организацией Центра является известная в Сибири ГК «Расцветай»), естественно, есть и несколько ведущих новосибирских вузов и НИИ. Например, Новосибирскому НИИ вирусологии Центр народной дипломатии помогает установить связи с профильными министерствами в Нигере, чтобы начать переговоры по совместным исследованиям в области зоонозных инфекций и разработки вакцин к ним. А в коллаборации с НГУ Центр выступил инициатором проведения в Новосибирске российско-африканского международного форума. Сейчас организация форума обсуждается на уровне губернатора области, и если положительное решение будет принято, Центр народной дипломатии готов поспособствовать привлечению своих контактов в Африке для обеспечения форуму представительной делегации от африканских государств. Центр народной дипломатии уже имеет значительный опыт в этой сфере, в частности, в апреле он выступал соорганизатором конференции ректоров африканских и российских вузов, а также приглашал министров образования из стран Сахеля на деловые совещания в Государственной Думе и МИДе. Другими словами, если предложенный НГУ форум состоится, регион сможет сделать серьезную заявку на продвижение российского образования в Африке.

Впрочем, уже сейчас многие новосибирские вузы при поддержке Центра народной дипломатии заявили о себе в государствах Сахеля — зоне повышенного интереса российского государства и активной работы ЦНД. С начала 2024 года в Буркина-Фасо весьма успешно работает негосударственный Русский дом — первый из сети Русских домов, запланированной Центром. Буквально в течение месяца ожидается запуск работы второго Русского дома — в Нигере. Далее в планах — Мали. В чуть более отсроченной перспективе — Союз Коморских островов, Бурунди, Гвинея. Но во всех этих странах уже есть контакты с министерствами высшего образования и науки и ректорами вузов. А визитной карточкой негосударственных Русских домов от ЦНД являются курсы русского языка и подготовки африканских абитуриентов к поступлению в российские вузы. Кстати, одним из партнеров Центра по продвижению русского языка в Африке является Новосибирский педагогический госуниверситет.

Продвижение русского языка в Африке беспрецедентно важно — вспомним вышеописанную встречу двух африканских делегатов на ПМЭФ. Если же говорить, собственно, об образовании, то главными конкурентами России в этой сфере на континенте являются США и Франция. И если Франция быстро теряет свои официальные позиции в Сахеле, то на сфере образования там же это сказывается мало. Во-первых, образование — довольно консервативная система, ее реформирование — дело не одного дня. Во-вторых, язык преподавания. На всем африканском континенте по пальцам можно пересчитать вузы, где есть дисциплины, преподающиеся на местных языках, обычно преподавание ведется на одном из европейских, то есть языке бывшей метрополии. Переписать программу даже одного курса на другой язык совсем не просто, а тут речь о всех преподаваемых дисциплинах.

У России в этой ситуации есть очевидное преимущество. США и Европа, предоставляя африканцам стипендии, предпочитают оставлять наиболее одаренных студентов у себя, для нужд собственной экономики. Россия же заинтересована в возвращении африканских студентов на родину.

Российское государство готовит африканских специалистов по квотам, чтобы эффективно работать с подготовленными специалистами в Африке. Правительствам африканских государств — практически в каждом из которых, кстати, есть выпускники советских или российских вузов — эта логика понятна и близка.

Естественной преградой для постановки российского образования в Африке на поток становится знание языка. Безусловно, у России есть курсы, которые ведутся на английском и даже французском языках, но большинство из тех, что интересуют сейчас африканских абитуриентов — на русском. Этот вопрос сейчас решается, с одной стороны, с помощью курсов русского языка и подготовки абитуриентов, с другой — разработкой совместных курсов, на которые есть серьезный запрос у африканских вузов. И некоторые новосибирские партнеры Центра народной дипломатии уже сейчас ведут переговоры с африканскими коллегами о начале работы в этом направлении.

В любом случае экспорт российского образования в Африку или совместная с африканскими партнерами подготовка кадров для африканской же экономики — это верный способ для России приобрести новых союзников с устойчивой экономикой (которую Россия и поможет развить и усилить) и укрепить российское влияние на континенте и в мире в целом. И Новосибирск, благодаря деятельности Центра народной дипломатии, поддерживаемого ГК «Расцветай», может в ближайшее время сыграть значительную роль в этом процессе.