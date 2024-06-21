Подросток на электросамокате отправил в больницу мужчину в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска подросток на электросамокате сбил пешехода.

– 20 июня в 18:10 у дома № 266 на улице Д. Ковальчука подросток на самокате, двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода, – объяснили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

В результате аварии пострадал 28-летний житель Новосибирска. Бригада скорой помощи доставили его в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее редакция сообщала о том, что электросамокатчик столкнулся с иномаркой на Восходе в Новосибирске.