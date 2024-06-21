Подросток на электросамокате отправил в больницу мужчину в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска подросток на электросамокате сбил пешехода.
– 20 июня в 18:10 у дома № 266 на улице Д. Ковальчука подросток на самокате, двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода, – объяснили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
В результате аварии пострадал 28-летний житель Новосибирска. Бригада скорой помощи доставили его в больницу.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Ранее редакция сообщала о том, что электросамокатчик столкнулся с иномаркой на Восходе в Новосибирске.
Источник фото: Госавтоинспекция НСО, автор: пресс-служба.
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