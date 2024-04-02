Неведомая сила раскачала трамвай с пассажирами во время движения в Новосибирске

Жители Новосибирска заметили, как трамвай №10 раскачивается из стороны в сторону. Он ехал по рельсам и в какой-то момент стал шататься. Люди испугались, что общественный транспорт упадет на бок.
В момент этой раскачки в транспорте находились пассажиры.
По сообщению новосибирца, который был за рулем, его очень напугала такая амплитуда трамвая.
― Смотрите, как его колбасит! Это просто жесть, ― отмечает автор поста в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Водитель подчеркнул, что не знает где безопаснее в таком случае, на общественном транспорте или на своей машине.
Специалисты предположили, что это явление было спровоцировано неровными рельсами.
Ранее редакция сообщала о том, что пассажиры пострадали в ДТП с троллейбусом и трамваем в Новосибирске.
Источник фото: Telegram-канал АСТ-54 Black.
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