Неведомая сила раскачала трамвай с пассажирами во время движения в Новосибирске

Жители Новосибирска заметили, как трамвай №10 раскачивается из стороны в сторону. Он ехал по рельсам и в какой-то момент стал шататься. Люди испугались, что общественный транспорт упадет на бок.

В момент этой раскачки в транспорте находились пассажиры.

По сообщению новосибирца, который был за рулем, его очень напугала такая амплитуда трамвая.

― Смотрите, как его колбасит! Это просто жесть, ― отмечает автор поста в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Водитель подчеркнул, что не знает где безопаснее в таком случае, на общественном транспорте или на своей машине.

Специалисты предположили, что это явление было спровоцировано неровными рельсами.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажиры пострадали в ДТП с троллейбусом и трамваем в Новосибирске.