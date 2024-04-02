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Андрей Колмаков возглавил «Спецавтохозяйство» в Новосибирске

  • 02/04/2024, 17:20
Автор:
Андрей Колмаков возглавил «Спецавтохозяйство» в Новосибирске
Ранее он руководил новосибирским филиалом СГК.

Исполняющим обязанности директора МУП «Спецавтохозяйство» назначен экс-глава Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков. Эту информацию Infopro54 подтвердили в мэрии Новосибирска.

До назначения в СГК Колмаков в 2018 году работал в муниципалитете в должности главы департамента ЖКХ и энергетики, то есть. в том числе курировал сферу вывоза мусора. С 2014 по 2016 годы руководил МУП «Энергия».

В 2023 в СГК его сменил на мосту руководителя филиала энергокомпании Андрей Аплошкин.

Напомним, директора «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова задержали первого апреля. Обыски в его кабинете проводили сотрудники ФСБ.

Как сообщил Infopro54 источник в силовых структурах, задержание Зыкова связано с подозрением в совершении преступления в сфере экономики.

МУП «САХ» предоставляет коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. А также осуществляет сбор, транспортирование, обработку и захоронение отходов.

В 2023 году предприятие выиграло два тендера на строительство «Левобережного» и «Правобережного» полигонов по утилизации твердых бытовых отходов. Для строительства первого «САХ» обещал финансирование «Российский экологический оператор».  Источник инвестиций по созданию второго полигона пока не понятен. Также предприятие получило концессию на строительство третьего полигона в районе области.  Кроме того, в 2023 году «Спецавтохозяйство» выиграло тендер на выполнение функций регионального оператора  по утилизации ТКО в Новосибирской области, что также потребует от компании дополнительного финансирования.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова

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Рубрики : Власть Бизнес Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : Спецавтохозяйстве арест


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