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В декабре новосибирцы купили квартир в новостройках на 13,2 млрд рублей

  • 18/01/2024, 11:07
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В декабре новосибирцы купили квартир в новостройках на 13,2 млрд рублей
Средняя цена квартиры в новостройке составила 5,67 млн рублей.

Новосибирцы приобрели в декабре 2023 года 2323 квартиры в новостройках на общую сумму 13,2 млрд рублей.

— Рост в натуральном выражении составил 346%, в денежном — 322%, — говорится в сообщении бизнес-сообщества One Company , подготовленного совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат.

На сегодняшний день в Новосибирской области строится почти 44,6 тысяч квартир общей площадью 2,3 млн кв. метров. Из них на Новосибирск приходится 28 тысяч квартир общей площадью 1,461 млн кв. метров.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках региона выросла на 12,8%. Если в 2022 году она составляла 110,1 тыс рублей за квадратный метр, то в 2023 году — 124,3 тыс рублей.

 — Средняя цена квартиры в новостройке в декабре 2023 года – 5,67 млн рублей, год назад – 5,37 млн рублей, — отметили в бизнес-сообществе.

Чаще новосибирцы брали ипотечные кредиты на готовое жилье. На их долю пришлось 52%  всех ипотечных кредитов. В деньгах, напротив, на первичный рынок пришлось 56%, на вторичку — 44% ипотечных кредитов.

Ранее редакция сообщала, что объем продаж апартаментов в Новосибирске вырос за год в четыре раза. 

Фото: freepik.com, freepik

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : новостройки недвижимость


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