«Он маньяк и должен сидеть на пожизненном»: родители убитой Карины Залесовой опасаются за жизнь других девочек в Новосибирске

По прошествии чуть более 8 лет в Новосибирск из колонии вернулся убийца 16-летней Карины Залесовой. Информацию об освобождении мест лишения свободы Марка Конькова Infopro54 подтвердил источник в правоохранительных органах.

— Судом ему было назначено 9 лет лишения свободы, но учитывалось же и время пребывания под стражей на время следствия и суда. Он освободился в начале декабря, уже встал на учет по месту жительства, за ним будут присматривать, — пояснил собеседник.

Однако родители зверски убитой Карины с опаской относятся к возвращению палача их дочери в Новосибирск.

— Непонятно, что у него в голове, неизвестно, что он еще может совершить. Когда мы читали заключение экспертов, там было сказано о его определенных предпочтениях. Я очень переживаю за других девочек, — поделилась с Infopro54 мама Карины Юлия.

Напомним, кровавая драма разыгралась 28 августа 2015 года, когда после школьной линейки 16-летняя Карина приехала к своему бывшему молодому человеку Марку, чтобы поздравить его с днём рождения. Вечером этого же дня тело убитой девочки обнаружили в коттедже, где десятиклассник жил с родителями. На теле Карины было шесть ножевых ранений и многочисленные синяки.

Как позже выяснили следователи, перед смертью он жестоко избил девушку. Она умерла, истекая кровью, у него на глазах. Затем душегуб приложил палец мёртвой Карины к её айфону и, разблокировав телефон, позвонил своему другу, чтобы рассказать в подробностях о своем зверском преступлении.

Во время следствия родители Конькова уверяли, что подростки собирались совершить двойное самоубийство. Якобы отец Марка помешал ему свести счеты с жизнью, вытащив из петли.

Стоит отметить, что изначально школьнику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Родители девочки усомнились в объективности расследования и сочли главной причиной таких поблажек убийце их ребенка высокое положение Конькова-старшего. На тот момент он был известным в Новосибирске предпринимателем.

Перед следствием встал вопрос о вменяемости школьника, хладнокровно расправившегося с Кариной.

Обвиняемого отправили в институт Сербского, где эксперты только с третьей попытки определили психическое состояние Марка.

Психиатрическая экспертиза признала новосибирского душегуба ограниченно вменяемым. Это означало, что он осознавал, что делает, но не в полном объёме. Специалисты так же выявили у Конькова шизотипическое расстройство. Во время проведения исследования, у него было приподнятое настроение.

Кроме того, сексолог института определил у 16-летнего школьника склонность к садизму.

Пока подростка обследовали специалисты, родители Карины побывали у руководителя СК Россиии Александра Бастрыкина. После их визита глава ведомства взял дело под личный контроль. Дело было передано из Первомайского отдела СК в отдел по расследованию особо важных дел СК по Новосибирской области.

После заключения экспертов научного Центра социальной и судебной психиатрии подростка из-под домашнего ареста отправили прямиком в СИЗО.

Спустя несколько месяцев следователи собрали доказательную базу и передали дело в суд. Процесс над Марком Коньковым проходил в закрытом режиме, однако, за результатами пристально наблюдали СМИ и общественность.

За убийство с особой жестокостью с учетом срока содержания в СИЗО суд приговорил школьника-садиста к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В начале декабря 2023 года Марк Коньков освободился и вернулся в город. Семья погибшей девочки считает, что он непредсказуем и опасен для общества.