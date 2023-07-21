За шумную езду ночью будут штрафовать

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым субъекты РФ могут получить право вводить штрафы для водителей автомобилей и мотоциклов за нарушение покоя граждан ночью.

Размер штрафов регионы определят самостоятельно, опираясь на то, к какой категории относится транспортное средство и какой мощности его двигатель. Составлять они будут от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Кроме того, проект закона предусматривает задержание транспортного средства с демонтированными или модифицированными глушителями.

Отмечается, что нарушения будут фиксироваться автоматически — с помощью шумомеров, совмещенных с фото- или видеокамерами.

Ранее редакция сообщала, что участников СВО могут освободить от обучения в автошколе для получения водительского удостоверения.