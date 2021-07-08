Незаконная дамба могла стать причиной появления зелёных пятен на реке Бердь

Образование пятен водорослей на поверхности реки Бердь связано с незаконно построенной дамбой в районе села Морозово. Решение суда о сносе дамбы, полученное в 2017 году, до сих пор не исполнили, сообщили ТАСС в Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

В управлении рассказали, что для выяснения причин загрязнения направили запрос в Институт водных и экологических проблем СО РАН. Согласно отчету института, локальных пятен загрязнения не обнаружили, однако наблюдается массовое цветение синезеленых водорослей (цианобактерий).

— В результате образуются обширные пятна ярко-зеленого или изумрудного цвета. При разложении биомассы водорослей зачастую ощущается «химический» запах», — рассказали в Росприроднадзоре, отметив, что при разложении водорослей в воде резко повышается содержание аммонийного азота. Управление запланировало выездное совещание с отбором проб воды для определения органических показателей.

Житель Новосибирска общественник Алексей Носов также опубликовал результаты лабораторной экспертизы проб воды, которые свидетельствуют о превышенном в 150 раз содержании в реке нефтепродуктов, однако эту информацию Росприроднадзор пока не прокомментировал.